Egyre erőteljesebben kopogtat az ősz

Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk vasárnap, csapadék nem valószínű. Kora estére kiderül az ég, de az Alpokaljára vastagabb felhőtömbök sodródhatnak be – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Kiemelték,

az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Mindeközben a Köpönyeg.hu szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. Vagyis a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.