Egyre erőteljesebben kopogtat az ősz

Akár 10 fok alá is eshet a hőmésréklet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 7:15
Fotó: MTVA/Balaton József
Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk vasárnap, csapadék nem valószínű. Kora estére kiderül az ég, de az Alpokaljára vastagabb felhőtömbök sodródhatnak be – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Kiemelték, 

az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Mindeközben a Köpönyeg.hu szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. Vagyis a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Balaton József)

