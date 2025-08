Bánhidi Bence elárulta, mi lesz a Szeged ereje a következő idényben

Elkezdte a felkészülést a jubileumi idényre az OTP Bank – Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A szeptember elején rajtoló NB I-es évad, majd a szeptember 11-i Bajnokok Ligája-nyitány előtt azonban nemcsak az edzések indultak el, hanem fontos üzeneteket hordozó sajtótájékoztatóval is nyitották az idényt, amely az 50. lesz a klubnak az élvonalban.

A Szeged tudja, mit akar

A csapatkapitány, Bánhidi Bence szerint a szegediek legnagyobb előnye az új idényben az állandóság lehet.

Az, hogy szinte nem változott és stabil a keretünk komoly fegyver lehet az idényben, különösen a Bajnokok Ligájában. Túlestünk a különböző felméréseken és az első edzéseken, azonnal belecsaptunk a lecsóba. Nem sok rávezetés volt, ráadásul jövő héttől jön csak a java, de ez természetes, dolgoznunk kell az eredményekért. Ez a csapat tudja, mit akar elérni idén, és mit kell tennünk érte

– fogalmazott lapunknak Bánhidi Bence.

Bánhidi: Mindenki hallja a pletykákat

A beálló kitért a hazai és a nemzetközi riválisokra is, különös tekintettel a legnagyobb magyar ellenfél, a Veszprém átalakulására is.

– A kézilabdás világban mindenki tud mindent a másikról, nem gondolom, hogy hatalmas meglepetéseket okoznánk egymásnak. Ha nem is pontosan, de pletyka szinten mindenki követi, ki hova igazol.

A BL-ellenfeleink is nagyszerű csapatok, mindenhol erősödtek a keretek. Itthon a Veszprém annak ellenére nagyon jó lesz jövőre, hogy több változás volt a keretében.

Bánhidi a felkészülésről elmondta, hogy az első hét még „hangolódós”, de a következők már komoly fizikai munkáról szólnak.

Michael Apelgren: Trófeákat akarunk

Michael Apelgren vezetőedző szerint jól sikerült az előző idény, és ez még akkor is így van, ha a BL négyes döntője és a bajnoki cím nem is jött össze. A fejlődést látva most már a stabilitás és a rutin adhatja az alapot:

A hibákból tanulni kell, állunk a dolgok elébe. Hiszünk a játékunkban, a Final Four elérésében, a trófeák megszerzésében

– hangsúlyozta.

A szegediek augusztus második felében Norvégiába utaznak, ahol az Elverummal és a Kielcével is megmérkőznek, majd előrehozott bajnoki mérkőzésekkel hangolnak a szeptember 11-én, a lengyel Plock ellen rajtoló Bajnokok Ligája-idényre.