Józsefvárosban lehet Budapest új bulinegyede

Mint megírtuk: a szintén a Csarnok negyedben található Auróra Kioszkot is lakossági panaszok miatt ítélte bezárásra a korábbi fideszes vezetés. A szélsőbaloldali, marxista nézeteket és LMBTQ-propagandát hirdető kocsmát az utolsó pillanatban mentette meg a 2019-ben polgármesternek megválasztott Pikó András. A lakók továbbra is harcban állnak az önkormányzattal, mert a kocsma vendégei azóta is zavarják őket a pihenésükben.