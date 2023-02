Érinthetetlen az Auróra, a szélsőbaloldaliak törzshelye

Szélmalomharcot vívnak az Auróra utcai lakók a józsefvárosi önkormányzattal az Auróra kioszk közösségi ház és kocsma miatt. Az utca több házának a gangja és ablaka a kocsma udvarára néz, ezért a lakók tavasztól télig búcsút mondhatnak az éjszakai pihenésnek. Többször előfordult, hogy az Aurórában tartott bulinak a rendőrség vetett véget, mert a vendégek nyitvatartás időn túl is az udvaron hangoskodtak.

A helyet még az előző önkormányzati ciklusban a fideszes vezetés bezárásra ítélte, ám ez nem valósulhatott meg, mert 2019 őszén Pikó András lett a VIII. kerület polgármestere, és ez meghiúsult, az új kerületvezető többször is hangoztatta, hogy „az Auróra marad!”

A lakók panaszai nyomán az önkormányzat lakossági fórumot, majd egyeztetést hívott össze. Ez azonban csak arra volt jó, hogy az önkormányzat megpróbálja meggyőzni a helyieket: a klub nem is olyan zavaró, és minden maradt a régiben.

Szélsőbaloldaliak találkozási pontja

De miért is fontos a balliberális városvezetésnek és Pikó Andrásnak a közösségi ház? A hely ad otthont többek között Udvarhelyi Tessza – Pikó András kampányfőnöke – vállalkozásának, a Közélet Iskolájának. A civil aktivistaképző intézményben olyan tanfolyamokra lehet jelentkezni, mint a kampány- és közösségszervezés vagy éppen a polgári engedetlenség gyakorlatát lehet elsajátítani. Itt képzik a Soros-aktivistákat, itt szerveződik számos baloldali akció is. A Közéleti Iskola támogatói között feltűnik Soros György szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítványok is.

Nem ők az egyetlen „civil” szervezet, amelyet az Auróra klubból irányítanak. Onnan szervezik a Budapest Pride, a Marom Budapest, a Roma Sajtóközpont, az Utcajogász, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a Közélet Iskolája és a Láthatatlan Tanoda eseményeit is. Ezek közül a Jámbor Andráshoz köthető Utcáról Lakásba! Egyesület a VIII. kerületi önkormányzati ingatlanokra bérlőkijelölési jogot is kapott. A Jámbor által alapított szélsőbaloldali portál, a Mérce is onnan indult.

Mint arról beszámoltunk, Jámbor és Pikó segítője lehet az egyik szélsőbaloldali aktivista, akit a rendőrség a Budapesten rendezett, több sérülttel járó embervadászat miatt gyanúsított meg. Az Auróra kioszk bejáratánál egyébként egy, az antifa-támadásokra utaló jelkép is látható.

Az Auróra klub bejáratánál antifasiszta jelkép található Forrás: Facebook

