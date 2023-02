Jámbor aktivistája a magyar viperás támadó

Jámbor András, a Párbeszéd parlamenti képviselőjének közvetlen segítője az a nő, akit a négy gyanúsított egyikeként elfogtak a rendőrök a hétvégi viperás támadásokkal összefüggésben – adta hírül a Pesti Srácok. A nőt, akit azóta le is tartóztattak, Dobos Krisztinának hívják.

Kiderült róla, hogy nemcsak lelkes „Jámbi-rajongó”, aki naponta osztja a politikus bejegyzéseit, hanem Jámbor aktivistája, kampányának segítője volt. A párbeszédes képviselő nevével fémjelzett Szikra Mozgalom korábban azt állította, hogy semmi közük nincs az antifa támadókhoz.

Dobos Krisztina az olyan közismert VIII. kerületi antifatörzshelyek állandó vendégei közé tartozik, mint az Auróra és a Golya, emellett pedig a Város Mindenkié csoport aktivistája. Facebook-ismerősei között – amiből nincs túl sok – megtaláljuk Pikó András VIII. kerületi polgármestert is. A Mércén is bőven található anyag Dobos Krisztináról, például a Szikra-naplók sorozatban, ahol Jámbort és mozgalmának a segítőit, illetve kampánycsapata tagjait népszerűsítették. Ezen kívül Dobos Krisztina ott volt több szikrás akciónál is. A belvárosi kaszinók elé szervezett „Fizessenek a gazdagok!” mottójú blokádokon Jámbor mellett mutatkozott.