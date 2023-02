A szélsőbaloldal elfogadott taktikai eszköznek tekinti az erőszakot

Az erőszak nem etikai, hanem taktikai kérdés

Akár ismerik őket, akár nem, a hazai új kommunistáknak van felelősségük, és nem is csekély abban, hogy Budapest utcáira importálták a terrort, a gátlástalan erőszakot.

A hétvégi vérengzés ugyanis nem előzmények nélküli. Mint ahogy már az előbbiekben idézett Mérce-cikkben is vannak rá utalások, a magyarországi szélsőbaloldal évek óta szisztematikusan dolgozik azért, hogy hazánkban is „akcióképes” legyen a mozgalom, és a nyugati antifa mintáját követve akár erőszakot is alkalmazzanak, ha a „stratégiai érdek” úgy kívánja. Széles körű szakirodalma van a felforgatás technikájának, korábban már foglalkoztunk napjaink egyik „sztár forradalmárának” Szrgya Popovicsnak a tevékenységével, de a korábbi elvtársak, mint például Saul Alinsky téziseit is szívesen alkalmazzák a mai marxisták.

Itthon többek között a Mérce ad teret a nyilvánosságban a szélsőbaloldal destruktív szellemiségének. Három évvel ezelőtt, szintén a kitörés napi megemlékezés és ellentüntetés után egy hosszú eszmefuttatás jelent meg a portálon, amiben egy politológus hallgató és egyben aktivista, Szijártó Imre az erőszak alkalmazásáról értekezett Antifasizmus és erőszak: etikátlan-e neonáci bőrfejűeket táblával hátba vágni? címen.