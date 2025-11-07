A franciaországi Oléron szigetén gázoló ámokfutó azt vallotta, hogy Allah parancsára cselekedett

A gyanúsított, aki nemrég tért át az iszlám hitre, azt állította, hogy Allah parancsait követte, aki áldozatot kért tőle – mondta sajtótájékoztatóján Arnaud Laraize, az illetékes La Rochelle ügyésze, aki emberölési kísérlet miatt kezdeményezett vádemelést. Kiemelte, hogy az elkövetőnek nincsen semmilyen kapcsolata terrorszervezetekkel, egyedül radikalizálódott.

A franciaországi gázoló az autóját is felgyújtotta

Fotó: AFP

Az országos terrorellenes ügyészség a nap folyamán már korábban bejelentette döntését, miszerint nem tartja illetékesnek magát a nyomozásban, és nem tekinti terrortámadásnak a történteket.

Az ügyész elmondta: az elkövető előállításakor nagyon sokszor ismételte azt, hogy Allah Akbar, miközben megpróbált elmenekülni egy mezőn át. Előtte felgyújtotta a gázolásokhoz használt gépkocsit, amelyben a nyomozók egy gázpalackot és egy 35 centiméteres kést találtak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a gázolások szerda reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával szándékosan elütött öt embert, gyalogost és kerékpárost a mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt. Ketten közülük súlyos sérülést szenvedtek, ők még mindig kórházban vannak, helyzetük az ügyész szerint különösen aggasztó, de már nincsenek életveszélyben, a többiek már hazatérhettek.

A súlyos sérültek között van a Marine Le Pen által irányított Nemzeti Tömörülés egyik helyi képviselőjének, Pascal Markowskynak az egyik munkatársa is. A 21 éves Emma Vallaint elgázolták, miközben egyedül kocogott – közölte a képviselő. A másik súlyos sérült egy 69 éves kerékpáros.

Az ügyész közölte, hogy a gyanúsított első pszichiátriai szakvéleménye csökkent beszámíthatóságot, de nem teljes beszámíthatatlanságot állapított meg a cselekmény elkövetésekor. A férfi kábítószer hatása alatt állt, s a nyomozók előtt összefüggéstelen, személyiségzavaros kijelentéseket tett.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász, 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacban, tíz éve él Oléron szigetén, teljesen egyedül egy lakókocsiban. Időnként alkalmi munkákat vállalt, felszolgált egy helyi kocsmában.