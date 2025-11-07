Falklandi vihar

Igazi közösségi hely ez Budapesten, az Ungvár utcai panelrengeteg közepén, ide járnak „ilyen picitől az öreg mamákig” a környékiek beszélgetni, időnkét összeül a horgolókör, mások asztallapon verik a kártyát, a falon egy fotókiállítás őszi hangulatba hajló képei függenek. Itt senki semmin nem csodálkozik, ám finoman szólva mégsem szokványos, ahogy Kéri György intézményvezető az egyik mappáját szorongató önkormányzati műszaki ellenőrrel beszél. Nem a hangsúly szokatlan, hanem inkább az, hogy Kéri György gyapjúzoknijában vékony pengéjű tőröcske rejtőzik, és tetőtől talpig a Stewart klán kockás-mintás kiltjében, igazi Highlander-öltözetben van. Merthogy ő az ország egyetlen skótdu­dása, s ha most megfújná hangszerét, oh, akár egy Boeing szállna el alacsonyan a házak fölött…

Kéri György tizenhárom éves korától heavy metal zenekarban játszott. A külsőségeket is felvéve bőrruhában, láncokkal az oldalán „adjunk neki” jelszóval szólógitározott Black Sabbathot, Deep Purple-t és Led Zeppelint a klubokban. Ráadásul sok számot írt, saját bevallása szerint „keményeket, mint a vídia”. Morzsa volt a fülében, hogy az AC/DC-nek is több skót tagja van, s néhány számukban feltűnik a skót duda hangja, úgyhogy a hangszerelésbe már gondolatban akkor betervezte a skót dudát is, a rockzene utolsó akkordjaira ráúszva, hihetetlenül jól hangzott – volna. De akkor még nem volt skót dudás az országban.

Az első dudáját 1996-ban Skóciában vette. Ezt követően évente egy-két alkalommal iratkozott be kinti dudaiskolákba, előfordult, hogy szállásadójával beszélgetve derült ki, a szomszédban lakó barát maga Jack Duff, a híres szaxofonos dzsesszzenész, aki szintén szívesen alkalmazta a skót dudát zeneszámaiban. Kéri György a dudaszemeszter mellett persze az ő óráit is végigülte. Azt mondja, hogy vele együtt főleg kanadai, ausztráliai és új-zélandi hallgatók jártak skótdu­dálni. Az északiak nehezen vették fel a dudára jellemző nyújtott ritmust, a japánok viszont és ő, mint egyedüli magyar, könnyedén tudott játszani. Ti-tá-ta – a nyújtás ugyanis benne van a népzenénkben.