FTCeurópa-ligaLudogorecKubatov Gábor

Menetel a Fradi, Kubatov Gábornak könnybe lábadt a szeme

Az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában az FTC hazai pályán 3-1-re nyert a bolgár Ludogorec ellen, így tíz ponttal a harmadik helyen áll az óriástabellán. Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a meccs után Facebook-oldalán örvendezett az újabb siker és az eddigi El-szereplés felett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 6:25
Elképesztő teljesítmény: az FTC négy forduló után tíz ponttal harmadik az Európa-liga főtábláján Fotó: Csudai Sándor
Csütörtök este folytatódott a Ferencváros Európa-liga-menetelése. A magyar bajnokcsapat a bolgár Ludogorec ellen aratott magabiztos, 3-1-es győzelmet. Robbie Keane a legjobb ferencvárosi nemzetközi kupameccsének nevezte a találkozót, a bolgárok edzője is méltatta az FTC-t, mondván: a Fradi nem véletlenül harmadik az El-tabellán. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor is ezt a pozíciót emelte ki Facebook-posztjában.

Mit mondott Kubatov Gábor az FTC El-meccse után?

Kubatov a videójához ennyit írt:

Egy gyönyörű este! Harmadikok vagyunk az Európa-liga főtábláján!

A videóban pedig azt is felfedte: a Fradi-szurkolókat hallgatva könnybe lábadt a szeme.

Az FTC legközelebb november 27-én a hét ponttal álló Fenerbahce otthonában játszik az Európa-ligában.

Gabi Kanikovszki szerzett vezetést a Ferencvárosnak
Az idei második FTC–Ludogorecet is Robbie Keane együttese nyerte
1/30 A Fradit a bolgár bajnok sem állította meg

