Menetel a Fradi, Kubatov Gábornak könnybe lábadt a szeme

Csütörtök este folytatódott a Ferencváros Európa-liga-menetelése. A magyar bajnokcsapat a bolgár Ludogorec ellen aratott magabiztos, 3-1-es győzelmet. Robbie Keane a legjobb ferencvárosi nemzetközi kupameccsének nevezte a találkozót, a bolgárok edzője is méltatta az FTC-t, mondván: a Fradi nem véletlenül harmadik az El-tabellán. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor is ezt a pozíciót emelte ki Facebook-posztjában.

Mit mondott Kubatov Gábor az FTC El-meccse után?

Kubatov a videójához ennyit írt:

Egy gyönyörű este! Harmadikok vagyunk az Európa-liga főtábláján!

A videóban pedig azt is felfedte: a Fradi-szurkolókat hallgatva könnybe lábadt a szeme.

Az FTC legközelebb november 27-én a hét ponttal álló Fenerbahce otthonában játszik az Európa-ligában.