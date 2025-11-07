Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Washingtonból, mielőtt találkozik Donald Trumppal – kövesse nálunk élőben! + videó

Ludogoreceurópa-ligaTodor ZsivondovFTC

„Elvégeztük a feladatunkat" – furcsa nyilatkozott tett a Ludogorec edzője a vesztes meccs után

Todor Zsivondov, a bolgár Ludogorec edzője nem hibáztatja játékosait, amiért csütörtökön sima, 3-1-es vereséget szenvedtek a Ferencváros otthonában az Európa-ligában. A Ludogorec trénere ráadásul elvégzett feladatról és pihentetésről beszélt a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Perlai Bálint
2025. 11. 07. 5:25
Todor Zsivondov, a Ludogorec edzője tisztában van csapata képességeivel
Todor Zsivondov, a Ludogorec edzője tisztában van csapata képességeivel Fotó: Csudai Sándor
Ahogy augusztusban, úgy novemberben is három gólt szerzett a Ferencváros a Ludogorec ellen. Ezúttal az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában találkoztak a csapatok a Groupama Arénában, az FTC pedig meggyőző játékkal, 3-1-re nyert a bolgár bajnok ellen.  

Az FTC az idényben már másodszor győzte le a Ludogorecet
Az FTC az idényben már másodszor győzte le a Ludogorecet  Fotó: Mirkó István

A lefújás utáni sajtótájékoztatón a Ludogorec ideiglenes edzője, Todor Zsivondov először gratulált a Ferencvárosnak, majd a saját csapatára tért ki. 

– Gratulálok a Ferencvárosnak a mai győzelemhez. Nagyon erős csapat, nem véletlen van ennyi pontjuk, és állnak a tabella harmadik helyén. Olyan tervünk volt, hogy előbb vagy utóbb kockáztatunk. Azt viszont be kell látni, hogy arra nem állunk készen, hogy az első perctől úgy játszunk, mint az utolsó negyedórában tettük – kezdte a korábban az utánpótlásban dolgozó szakember. Zsivondov itt arra utalt, hogy a Fradi a második szerzett gólja után – 53. perc – visszahúzódott egy kicsit, a Ludogorecnek egyre több területe volt, ami a 78. percben egy szépségdíjas gólhoz vezetett a jobbhátvéd Sonnak köszönhetően. 

Elégedett lenne a Ludogorec edzője a vereség után?

Az ideiglenesen kinevezett vezetőedző ezután megvédte a játékosait. A Ludogorecnek ez már zsinórban a harmadik veresége volt az El-alapszakaszban, minden sorozatot figyelembe véve pedig már hét meccse nyeretlen.  

Sok párharc volt, valami ilyesmire számítottunk. Voltak dolgok, amiket jobban is csinálhattunk volna, de ami előttünk volt feladat, azt elvégeztük. Én úgy gondolom, hogy a gond nem a játékosokkal van, hanem ahogy elvártam tőlük a feladatot. A meglepetés abból adódott, hogy voltak ki nem kényszerített hibáink. 

Zsivondov zárásként kitért arra, hogy a csapat legjobbjának tartott középpályás, Ivajlo Csocsev csak azért az utolsó 20 percben állt be, mert zsinórban három mérkőzés sok neki. A 32. éves középpályásra ráadásul a hétvégi bajnokin különösen számít Zsivondov, kis túlzással arra pihentette...  

Gabi Kanikovszki szerzett vezetést a Ferencvárosnak
Az idei második FTC–Ludogorecet is Robbie Keane együttese nyerte
Meddig jut a Fradi?
