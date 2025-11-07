Zohran MamdaniNew YorkSoros György

Kicsoda a most megválasztott Zohran Mamdani?

New York új polgármestere meglepő utat járt be megválasztásáig. Zohran Mamdani nem ismeretlen a baloldali világban, óriási hálózat mozdult meg a megválasztásáért, ez pedig egyúttal jól jelzi azt a civilizációs küzdelmet, ami a világra vár az elkövetkezendő években.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 4:00
Fotó: ALEXI J. ROSENFELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A várakozásoknak megfelelő eredménnyel zárult New Yorkban a polgármester-választás. Érdemes azonban megnézni, hogy a város első muszlim polgármestere, Zohran Mamdani milyen úton is jutott el a győzelemig – írja a Látószög

Mamdani érdekes utat járt be megválasztásáig
Mamdani érdekes utat járt be megválasztásáig. Fotó: Getty Images North America/Alexi J. Rosenfeld

Zohran Kwame Mamdani ugandai születésű radikális baloldali politikus még a nyáron aratott váratlan győzelmet a New York-i polgármester-választást megelőző Demokrata Párt előválasztásán, ezzel legyőzve a pártelit (például Bill Clinton, Mike Bloomberg, Jim Clyburn) által támogatott Andrew Cuomót, az állam korábbi kormányzóját. Így a november 4-i választást is az esélyesek nyugalmával várhatta, ráadásul a közvélemény-kutatások átlagosan 15 pontos előnyt mértek Cuomóval szemben.

Mamdani kampányában kulcsszerepet játszott a fiatalok mozgósítása, ehhez pedig radikális baloldali, gyakran Amerika-ellenes, rendőrellenes vagy Izrael-ellenes üzeneteket közvetített. 

A politikus egyébként nem a semmiből érkezett meg, hiszen ha hozzátesszük, hogy „a névtelen kishivatalnokként” futtatott férfi nem más, mint egy elismert indiai–amerikai rendező, az Oscar-díjra jelölt Mira Nair fia. Tehát egyáltalán nem a véletlen műve, hogy hollywoodi hírességek sora üdvözölte az előválasztáson aratott győzelmét. Apja, Mahmood Mamdani, a Columbia Egyetem neves marxista tudósa. A szülők Kwame Nkrumah afrikai diktátor után adták fiuknak a Kwame középső nevet, aki egyébként Lenin-békedíjat is kapott.

Emellett azt is érdemes megjegyezni, hogy a politikus kampányába elképesztő mennyiségű pénz ömlött a globális baloldali elittől, így Soros György szervezetei felől is. 

Egy friss oknyomozó riport szerint Soros György alapítványai több mint 2,5 millió dollárral támogatták azokat a szervezeteket – köztük az MPower Change-et és az Emgage-et –, amelyek közvetlenül segítették Mamdani kampányát. A feltárt dokumentumok szerint 110 olyan szervezetet azonosítottak, amelyek Mamdanit támogatják. Ezek között muszlim és szocialista csoportok, valamint 76 demokrata párti és szakszervezeti szervezet is szerepel.

Mamdani győzelme politikai hátterű, de kulturális üzenetet is hordoz: az új New York-i baloldal büszkén vállalja a progresszív identitáspolitikát, a pride-mozgalmak támogatását, valamint a rendpárti és nemzeti gondolkodás elleni fellépést. Jól láthatóan tehát egy civilizációs küzdelem vette kezdetét, amely az elkövetkezendő években meghatározó lesz a Nyugat sorsa alakulásában.

Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

