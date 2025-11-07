Kicsoda a most megválasztott Zohran Mamdani?

A várakozásoknak megfelelő eredménnyel zárult New Yorkban a polgármester-választás. Érdemes azonban megnézni, hogy a város első muszlim polgármestere, Zohran Mamdani milyen úton is jutott el a győzelemig – írja a Látószög.

Mamdani érdekes utat járt be megválasztásáig. Fotó: Getty Images North America/Alexi J. Rosenfeld

Zohran Kwame Mamdani ugandai születésű radikális baloldali politikus még a nyáron aratott váratlan győzelmet a New York-i polgármester-választást megelőző Demokrata Párt előválasztásán, ezzel legyőzve a pártelit (például Bill Clinton, Mike Bloomberg, Jim Clyburn) által támogatott Andrew Cuomót, az állam korábbi kormányzóját. Így a november 4-i választást is az esélyesek nyugalmával várhatta, ráadásul a közvélemény-kutatások átlagosan 15 pontos előnyt mértek Cuomóval szemben.