New YorkpolgármesterBenjamin Netanjahu

Letartóztatná az izraeli miniszterelnököt a megválasztott New York-i polgármester

Izraeli politikusok döbbenettel fogadták a „Hamász-támogató” Mamdani New York-i polgármesterré való választását. Izraeli vélemények szerint az antiszemitizmus győzedelmeskedett a józan ész felett.

Kozma Zoltán
2025. 11. 06. 7:29
Zohran Mamdani megválasztott New York-i polgármester (Fotó: AFP)
Zohran Mamdani megválasztott New York-i polgármester (Fotó: AFP)
Izraeli koalíciós és ellenzéki politikusok egyöntetűen elítélték szerdán a szélsőbaloldali demokrata szocialista jelölt, Zohran Mamdani győzelmét a New York-i polgármester-választáson, kiemelve Izrael-ellenes hozzáállását, és azzal vádolva, hogy támogatja a Hamász terrorszervezetet. A fiatal politikus kedden, november 4-én aratott diadalt, ami óriási változást jelent a városban élő zsidó közösségnek.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

Zohran Mamdani New York polgármesterré választása örökre emlékezetes marad, mint amikor az antiszemitizmus győzedelmeskedett a józan ész felett

 – jelentette ki a nemzetbiztonsági miniszter, Itamar Ben Gvir, aki Mamdani-t „Hamász támogatójának, Izrael-gyűlölőnek és bevallott antiszemitának” nevezett, miközben élesen bírálta annak „hamis állításait, miszerint mi ’népirtást követünk el Gázában’”.

Az izraeli politikusok szerint ez a választás katasztrófa

Mamdani, aki hosszú ideje a palesztin jogok bajnoka, korábban azzal vádolta Izraelt, hogy népirtást követ el Gázában, és azt állította, hogy tiszteletben tartaná a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kiadott letartóztatási parancsot Benjamin Netanjahu miniszterelnök ellen, írja a The Times of Israel. 

Avigdor Liberman, ellenzéki vezető hasonlóan ostorozta a választás eredményét. 

A férfi, aki támogatta a Hamászt, támadta Izraelt, és a Nyugatot hibáztatta a világ összes problémájáért, lett New York polgármestere

 – mondta Liberman, aki hozzátette: 

Csak három évtizeddel az ikertornyok katasztrófa után New York egy rasszista populistát és bevallott iszlamistát választott polgármesterévé. Mamdani a csendes dzsihád szimbóluma, és győzelme ébresztő a New York-i zsidóknak, akik szeretnének hazaköltözni oda, ahová valójában tartoznak – Izrael földjére.

 Hozzáfűzte: A Nagy Alma elesett.

Egy arab izraeli parlamenti képviselő, aki a baloldali ellenzékhez tartozik, üdvözölte a választást, mint a „társadalmi igazságosság, egyenlőség és szolidaritás győzelmét”. Az izraeli reakciók azonban egységesen aggodalmukat fejezik ki a városban élő zsidó közösség jövője miatt, amely generációk óta a helyi önkormányzat támogatására számíthatott.

Borítókép: Zohran Mamdani megválasztott New York-i polgármester (Fotó: AFP)

