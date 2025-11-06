Letartóztatná az izraeli miniszterelnököt a megválasztott New York-i polgármester

Izraeli koalíciós és ellenzéki politikusok egyöntetűen elítélték szerdán a szélsőbaloldali demokrata szocialista jelölt, Zohran Mamdani győzelmét a New York-i polgármester-választáson, kiemelve Izrael-ellenes hozzáállását, és azzal vádolva, hogy támogatja a Hamász terrorszervezetet. A fiatal politikus kedden, november 4-én aratott diadalt, ami óriási változást jelent a városban élő zsidó közösségnek.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

Zohran Mamdani New York polgármesterré választása örökre emlékezetes marad, mint amikor az antiszemitizmus győzedelmeskedett a józan ész felett

– jelentette ki a nemzetbiztonsági miniszter, Itamar Ben Gvir, aki Mamdani-t „Hamász támogatójának, Izrael-gyűlölőnek és bevallott antiszemitának” nevezett, miközben élesen bírálta annak „hamis állításait, miszerint mi ’népirtást követünk el Gázában’”.