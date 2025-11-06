Erről lesz szó Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján

Óriási megtiszteltetés érte az Alapjogokért Központot. Erről közölt információkat a közösségi oldalán Koskovics Zoltán. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője elmondta: Szánthó Miklóssal, Lajkó Fannival, Szűcs Gáborral együtt ő is csatlakozhat ahhoz a delegációhoz, amely Magyarországról Washingtonba indul. Donald Trump és Orbán Viktor pénteken tárgyal egymással.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Orbán Viktor és Donald Trump számos nagyon fontos kérdésről fog tanácskozni egymással pénteken. Nyilvánvalóan ezek közül a legfontosabb a béke kérdése Ukrajnában, a budapesti békecsúcshoz vezető út

– húzta alá az elemző.

Trump és Orbán fontos kérdésekről egyeztet

Hozzátette: Energetikai kérdések is napirenden lesznek, illetve várhatóan lesznek bejelentések új gazdasági technológiai együttműködésről. Mindez hosszú évek kemény munkájának az eredménye. A magyar diplomácia egyértelműen kitett magáért, és az ott dolgozó kollégák fantasztikus munkát végeztek – tette hozzá.

Azonban ez az elismerés a teljes magyar jobboldalnak is szól. A magyar jobboldal egy olyan ökoszisztémát alakított ki, amely példamutató értékű volt a világ jobb oldala számára. Az amerikai konzervatívok is felfigyeltek ránk. Az a tény, hogy kialakult egy nagyon szoros együttműködés az amerikai konzervatívok és a magyar konzervatív szervezetek között biztos vagyok benne, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ma tulajdonképpen a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykorát éljük

– jelentette ki Koskovics Zoltán.

Meggyőződésem, hogy a CPAC Hungary segítségével, illetve más kezdeményezéseink útján az Alapjogokért Központ is jelentősen hozzájárult a jelenlegi kapcsolatok felvirágozásához – mondta.

