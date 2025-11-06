TrumpOrbán ViktorBudapesti békecsúcs

Erről lesz szó Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szerint az elismerés a teljes magyar jobboldalnak is szól. A szakértő részleteket közölt a tárgyalások témáiról. Donald Trump és Orbán Viktor hamarosan az Amerikai Egyesült Államokban egyeztet.

Kozma Zoltán
2025. 11. 06. 6:30
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Óriási megtiszteltetés érte az Alapjogokért Központot. Erről közölt információkat a közösségi oldalán Koskovics Zoltán. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője elmondta: Szánthó Miklóssal, Lajkó Fannival, Szűcs Gáborral együtt ő is csatlakozhat ahhoz a delegációhoz, amely Magyarországról Washingtonba indul. Donald Trump és Orbán Viktor pénteken tárgyal egymással.

Orbán Viktor és Donald Trump számos nagyon fontos kérdésről fog tanácskozni egymással pénteken. Nyilvánvalóan ezek közül a legfontosabb a béke kérdése Ukrajnában, a budapesti békecsúcshoz vezető út

– húzta alá az elemző.

Trump és Orbán fontos kérdésekről egyeztet

Hozzátette: Energetikai kérdések is napirenden lesznek, illetve várhatóan lesznek bejelentések új gazdasági technológiai együttműködésről. Mindez hosszú évek kemény munkájának az eredménye. A magyar diplomácia egyértelműen kitett magáért, és az ott dolgozó kollégák fantasztikus munkát végeztek – tette hozzá.

@koskovicsz

Irány #Washington❗️ #OrbánViktor #DonaldTrump #csúcs #geopolitika #béke #gazdaság #magyartiktok #nekedbe #fyp

♬ original sound - Koskovics Zoltán - Koskovics Zoltán

Azonban ez az elismerés a teljes magyar jobboldalnak is szól. A magyar jobboldal egy olyan ökoszisztémát alakított ki, amely példamutató értékű volt a világ jobb oldala számára. Az amerikai konzervatívok is felfigyeltek ránk. Az a tény, hogy kialakult egy nagyon szoros együttműködés az amerikai konzervatívok és a magyar konzervatív szervezetek között biztos vagyok benne, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ma tulajdonképpen a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykorát éljük

– jelentette ki Koskovics Zoltán.

Meggyőződésem, hogy a CPAC Hungary segítségével, illetve más kezdeményezéseink útján az Alapjogokért Központ is jelentősen hozzájárult a jelenlegi kapcsolatok felvirágozásához – mondta.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

