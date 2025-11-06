Soros György pénzei tartották mozgásban Zohran Mamdani kampányát

Zohran Mamdani győzelme tökéletesen példázza, hogy hogyan dolgozik a globális baloldal az általuk preferált jelölt győzelméért. New York frissen megválasztott demokrata polgármestere mögött feltűnnek Soros György cégei és a milliárdos adományok is – írja White Collar Fraud.

Soros György pénzeit igyekeztek elrejteni Mamdani kampánya során

Fotó: ALEXI J. ROSENFELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A politika egy költséges iparág, hiszen egy kampány megszervezéséhez és kivitelezéséhez elképesztő mennyiségű munkára, időre és persze nem utolsó sorban pénzre van szükség. Habár Zohran Mamdani és stábja igyekezett úgy beállítani, mintha a demokrata polgármesterjelölt kampánya egy alulról szerveződő mozgalom lett volna, büdzséje pedig hithű baloldali állampolgárok mikroadományaiból jött volna össze, a valóság azonban az, hogy Soros György és szervezetei milliárdokkal támogatták a kampányát.