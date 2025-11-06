Zohran MamdaniNew YorkSoros György

Soros György pénzei tartották mozgásban Zohran Mamdani kampányát

Tanulmányba illő módon mosták tisztára New York megválasztott polgármesterének kampánypénzeit. A demokrata Zohran Mamdani legendája szerint győzelme és kampánya is a nép sikere, hiszen alulról szerveződbe, önkéntesekkel, házról házra járva jutottak a választási győzelemig, azonban Soros György pénzeit nem sikerült eléggé elrejteni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 6:51
Fotó: ALEXI J. ROSENFELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Zohran Mamdani győzelme tökéletesen példázza, hogy hogyan dolgozik a globális baloldal az általuk preferált jelölt győzelméért. New York frissen megválasztott demokrata polgármestere mögött feltűnnek Soros György cégei és a milliárdos adományok is – írja White Collar Fraud

Soros György pénzeit igyekeztek elrejteni Mamdani kampánya során
Soros György pénzeit igyekeztek elrejteni Mamdani kampánya során 
Fotó: ALEXI J. ROSENFELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A politika egy költséges iparág, hiszen egy kampány megszervezéséhez és kivitelezéséhez elképesztő mennyiségű munkára, időre és persze nem utolsó sorban pénzre van szükség. Habár Zohran Mamdani és stábja igyekezett úgy beállítani, mintha a demokrata polgármesterjelölt kampánya egy alulról szerveződő mozgalom lett volna, büdzséje pedig hithű baloldali állampolgárok mikroadományaiból jött volna össze, a valóság azonban az, hogy Soros György és szervezetei milliárdokkal támogatták a kampányát. 

Egész pontosan Mamdani 40,9 millió dollárt, azaz több mint 13 milliárd forintot adományoztak a Soroshoz köthető szervezetek. 

A törvények szerint minden jelöltnek be kell számolnia róla, hogy kampánypénzeihez ki járult hozzá, azonban ezek kijátszásában Soros György és szervezetei már professzionális szintre fejlesztették. A portál rávilágít, hogy a milliárdoshoz köthető több cég is olyan mozgalmakat koordinált, amelyek papíron függetlenek voltak Mamdanitól, azonban érdekes módon mind őt támogatták. A Working Families Party 2022. november 9-i feljegyzése nyíltan elismeri a Független Kiadások „koordinálását” – olyan politikai tevékenységeket, amelyeknek törvény szerint függetleneknek kell lenniük, és nem koordinálhatók.

A 40 millió dollár mögött a Working Families Party mellett feltűnik még hat másik cég is, amelyek mindegyik furcsa mód, függetlenül egymástól Mamdani támogatása mellett döntött. 

Ez a koordináció azonban nagyon hasonló ahhoz, amelyet a szervezett bűnözés is előszeretettel használ. Több legitimnek tűnő entitás, amelyek elrejtik a pénzeszközök valódi áramlását és célját. A fejlett műveletek során kerülik a koordináció nyílt felfedését – hihető elkülönítéseket hoznak létre, miközben megosztott vezetéssel, „független” entitások közötti körkörös pénzmozgásokkal és szelektív átláthatósággal tartják fenn az irányítást, amely elrejti a kapcsolatokat bármilyen hatóság elől, ami ezt hivatott vizsgálni. 

Jól láthatóan tehát a globális baloldal továbbra is azon dolgozik, hogy az általuk preferált politikát érvényesítsék, ehhez pedig minden eszközt meg is ragadnak. 

Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

