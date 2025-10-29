Soros-pénz és radikális kapcsolatok: így épült fel a polgármesterjelölt politikai gépezete

A Fox News vizsgálata szerint Mamdani politikai felemelkedése nem a véletlen műve, hanem egy tudatosan felépített hálózat eredménye.

A demokrata szocialista jelölt, Zohran Mamdani üdvözli az embereket New York Manhattan kerületében, a közelgő polgármester-választás korai szavazása során, 2025. október 27-én (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Soros a háttérben

Az adatok szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations) több mint 2,5 millió dollárral támogatták azokat a szervezeteket – köztük az MPower Change-et és az Emgage-et –, amelyek közvetlenül segítették Mamdani kampányát.

A Fox által feltárt dokumentumok 110 szervezetet azonosítottak, amelyek Mamdanit támogatják. Ezek között muszlim és szocialista csoportok, valamint 76 demokrata párti és szakszervezeti szervezet szerepel. A hálózat központi alakjai közé tartozik Linda Sarsour, a palesztin származású amerikai aktivista, aki korábban a Women’s March mozgalom egyik legismertebb arca volt, és az Emgage Action nevű politikai szervezet vezetői.

A Soros-féle alapítványok mellett a Ford Foundation, a MacArthur Foundation és a Tides Foundation is több millió dollárral támogatta a hálózathoz tartozó nonprofit szervezeteket. Ezek az adományok – a hivatalos indoklás szerint – a „polgári részvételt” és az „emberi jogok előmozdítását” szolgálták, ám a Fox szerint valójában politikai befolyásszerzést segítettek elő.