Soros-pénz és radikális kapcsolatok: így épült fel a polgármesterjelölt politikai gépezete

Egy friss amerikai oknyomozás szerint milliárdos alapítványi támogatások, baloldali aktivisták és radikális imámok szövetsége segítette hatalomra Zohran Mamdanit, azt a 34 éves szocialista politikust, aki New York város polgármesteri székére pályázik.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 10. 29. 5:09
Zohran Mamdani, a demokrata szocialista jelölt a közelgő polgármester-választás korai szavazása során, 2025. október 27-én Fotó: Charly Triballeau Forrás: AFP
A Fox News vizsgálata szerint Mamdani politikai felemelkedése nem a véletlen műve, hanem egy tudatosan felépített hálózat eredménye.

Soros
A demokrata szocialista jelölt, Zohran Mamdani üdvözli az embereket New York Manhattan kerületében, a közelgő polgármester-választás korai szavazása során, 2025. október 27-én (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Soros a háttérben

Az adatok szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations) több mint 2,5 millió dollárral támogatták azokat a szervezeteket – köztük az MPower Change-et és az Emgage-et –, amelyek közvetlenül segítették Mamdani kampányát.

A Fox által feltárt dokumentumok 110 szervezetet azonosítottak, amelyek Mamdanit támogatják. Ezek között muszlim és szocialista csoportok, valamint 76 demokrata párti és szakszervezeti szervezet szerepel. A hálózat központi alakjai közé tartozik Linda Sarsour, a palesztin származású amerikai aktivista, aki korábban a Women’s March mozgalom egyik legismertebb arca volt, és az Emgage Action nevű politikai szervezet vezetői.

A Soros-féle alapítványok mellett a Ford Foundation, a MacArthur Foundation és a Tides Foundation is több millió dollárral támogatta a hálózathoz tartozó nonprofit szervezeteket. Ezek az adományok – a hivatalos indoklás szerint – a „polgári részvételt” és az „emberi jogok előmozdítását” szolgálták, ám a Fox szerint valójában politikai befolyásszerzést segítettek elő.

Hungarian-born US investor and philanthropist George Soros addresses the assembly on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on May 24, 2022. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Soros György beszédet mond a Világgazdasági Fórum éves davosi ülésének alkalmából 2022. május 24-én (Fotó: AFP/Abrice Coffrini)

Zsidóellenes kampány

Mamdani 2020-ban került be a New York-i állami közgyűlésbe, miután Sarsour és szervezetei nyíltan támogatták és kampányoltak mellette. 

A mostani polgármesteri kampánya mögött ugyanaz a politikai infrastruktúra áll, amely évek óta építi a „muszlim progresszív” politikusok hálózatát több amerikai államban – New Yorktól Virginián és Texason át egészen Kaliforniáig.

A Mamdanit támogató vallási vezetők között több olyan imám is van, akit korábban antiszemita kijelentéseik vagy radikális iszlamista nézetei miatt ért kritika. Közülük Siraj Wahhaj, a brooklyni Masjid At-Taqwa mecset imámja, aki korábban a „Vak Sejk”, Omar Abdel-Rahman perében tanúskodott – utóbbi a 1993-as World Trade Center-merénylet kitervelője volt. 

Linda Sarsour palesztin aktivista (Forrás: Képernyőkép)

Wahhaj egy korábbi prédikációjában arról beszélt, hogy a politikát az iszlám ügyének szolgálatába kell állítani, és az amerikai kormányt „a Sátán irányítja”.

Egy előkerült videó leleplezi Mamdani elkötelezettségét az Izrael-ellenes szankciók támogatása iránt törvényhozóként. Mamdani januárban ellátogatott Wahhaj mecsetébe, ahol közös fotót is készítettek, amelyet később a politikus saját közösségi oldalán osztott meg. A kép körül kitört botrány után Sarsour és a CAIR (Council on American-Islamic Relations) védelmükbe vették Mamdanit, mondván: „ellene kampányt folytatnak az iszlámellenes erők”.

A Fox szerint Mamdani politikai útja 2012-ben kezdődött, amikor a Maine állambeli Bowdoin College diákjaként társalapítója lett a Students for Justice in Palestine nevű, Izrael-ellenes aktivista szervezetnek. Később Sarsour mentorálásával csatlakozott a New York-i Muszlim Demokrata Klubhoz, amely célul tűzte ki a muszlim szavazók mozgósítását és a progresszív muszlim vezetők hatalomra juttatását.

Szocialista és iszlamista körök támogatják

Az iraki származású amerikai politikus, Dalia Al-Aqidi, aki jelenleg Ilhan Omar demokrata képviselő ellen indul Minnesotában, úgy fogalmazott:

Mamdani felemelkedése egy szándékosan megtervezett együttműködés eredménye – a szocialista aktivizmus és az iszlamista szerveződés szoros összefonódása, amelyet milliós alapítványi támogatások és politikai adományok táplálnak.

Dalia Al-Aqidi (Forrás: X)

Al-Aqidi szerint a „Mamdani-gépezet” mostanra egy országos politikai erővé nőtte ki magát, amely a Demokratikus Szocialisták Amerikáért mozgalom és az iszlamista politikai szervezetek szövetségében működik.

Mamdani a radikális koalíció új arca lett – és bármi is lesz a választások eredménye, az egyértelmű: a felemelkedése nem spontán történt, hanem gondosan megtervezett politikai konstrukció része

– tette hozzá.

Borítókép: Zohran Mamdani, a demokrata szocialista jelölt a közelgő polgármester-választás korai szavazása során, 2025. október 27-én (Fotó: AFP/Charly Triballeau)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

