Trump kiosztotta Mamdanit: „Csodálatosnak tartja, hogy férfiak verik a nőket a sportban”

Donald Trump elnök ismét élesen bírálta a transznemű sportolókat, akik nőkkel versenyeznek, ezúttal a súlyemelés és egy hosszú távú futóverseny példájával. A miami America Business Forum rendezvényen mondott beszédében a frissen megválasztott New York-i polgármester, Zohran Mamdani is megkapta a magáét.
Vége annak, hogy férfiak induljanak a női sportokban
– jelentette ki Trump, majd egy konkrét esetet emelt ki:
Hogyan állunk a súlyemelésnél? Egy nő 218 fontot (98 kg) emelt a feje fölé – az sok! Ez volt a rekord, 17 évig állt. Egy férfi jött, és 100 fonttal (45 kg) megdöntötte. Korábban sikertelen férfi súlyemelő volt, de nőként remekül teljesített
– mondta az elnök, miközben utánozta a mozdulatot.
Ezután áttért a futásra:
A minap egy férfi nyert egy egész napos versenyt öt óra tizennyolc perccel.