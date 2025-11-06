Zohran MamdanitranszneműTrump

Trump kiosztotta Mamdanit: „Csodálatosnak tartja, hogy férfiak verik a nőket a sportban”

Donald Trump egy üzleti fórumon súlyemelő- és futórekorokkal példálózva jelentette be: „Vége a férfiak női versenyzésének!” A frissen megválasztott New York-i polgármestert, Zohran Mamdanit pedig név szerint támadta. Trump szerint a baloldali politikus imádja, ha pasik emelik a női rekordokat. Célkeresztben New York leendő polgármestere.

Kozma Zoltán
2025. 11. 06. 6:06
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump elnök ismét élesen bírálta a transznemű sportolókat, akik nőkkel versenyeznek, ezúttal a súlyemelés és egy hosszú távú futóverseny példájával. A miami America Business Forum rendezvényen mondott beszédében a frissen megválasztott New York-i polgármester, Zohran Mamdani is megkapta a magáét.

Zohran Mamdani megkapta a magáét Trump elnöktől (Fotó: AFP)
Zohran Mamdani megkapta a magáét Trump elnöktől (Fotó: AFP)

Vége annak, hogy férfiak induljanak a női sportokban

 – jelentette ki Trump, majd egy konkrét esetet emelt ki:

Hogyan állunk a súlyemelésnél? Egy nő 218 fontot (98 kg) emelt a feje fölé – az sok! Ez volt a rekord, 17 évig állt. Egy férfi jött, és 100 fonttal (45 kg) megdöntötte. Korábban sikertelen férfi súlyemelő volt, de nőként remekül teljesített

 – mondta az elnök, miközben utánozta a mozdulatot

Ezután áttért a futásra:

A minap egy férfi nyert egy egész napos versenyt öt óra tizennyolc perccel.

Végül Mamdani nevét is bedobta:

És ez a Mamdani, akármi is a neve, New Yorkban… ő csodálatosnak tartja, hogy férfiak játsszanak a női sportokban.

A Fox News megkereste Zohran Mamdani kampánystábját, de nem érkezett válasz. Trump utalt arra is, hogy a Pennsylvaniai Egyetem idén visszavonta a transznemű úszó, Lia Thomas női rekordjait:

Az úszás is jó példa. Rekordok dőltek meg olyan különbséggel, amit senki nem hitt volna. De sok rekordot már visszaváltoztattak oda, ahová való.

Trump megvédi a nőket

Nem ez az első eset, hogy Trump a színpadon figurázza ki a transznemű súlyemelőket: idén az alabamai egyetemen már előadta, hogyan „nyer” egy transz versenyző egy női rivális ellen. 

A 36 éves demokrata jelölt egyébként november 4-én győzte le Andrew Cuomót és Curtis Sliwát, így januárban ő lesz New York City első muszlim polgármestere.

Trump üzenete egyértelmű: a transznemű női sportolók „korszaka” lezárult – legalábbis az ő elnöksége alatt.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

