Trump kiosztotta Mamdanit: „Csodálatosnak tartja, hogy férfiak verik a nőket a sportban”

Donald Trump elnök ismét élesen bírálta a transznemű sportolókat, akik nőkkel versenyeznek, ezúttal a súlyemelés és egy hosszú távú futóverseny példájával. A miami America Business Forum rendezvényen mondott beszédében a frissen megválasztott New York-i polgármester, Zohran Mamdani is megkapta a magáét.

Zohran Mamdani megkapta a magáét Trump elnöktől (Fotó: AFP)

Vége annak, hogy férfiak induljanak a női sportokban

– jelentette ki Trump, majd egy konkrét esetet emelt ki:

Hogyan állunk a súlyemelésnél? Egy nő 218 fontot (98 kg) emelt a feje fölé – az sok! Ez volt a rekord, 17 évig állt. Egy férfi jött, és 100 fonttal (45 kg) megdöntötte. Korábban sikertelen férfi súlyemelő volt, de nőként remekül teljesített

– mondta az elnök, miközben utánozta a mozdulatot.

President Trump jokes about a biological man winning a women's weightlifting challenge — and criticizes New York City Mayor-elect Zohran Mamdani over his stance on transgender athletes:



"And Mamdani, whatever the hell his name is, in New York… He thinks it's wonderful to have… pic.twitter.com/92ddd22XJX — Fox News (@FoxNews) November 5, 2025

Ezután áttért a futásra: