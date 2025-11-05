Iszlamisták és baloldali radikálisok finanszírozták a muszlim polgármester kampányát

Jelentős részben iszlamista szervezetek és baloldali aktivisták finanszírozták New York új, muszlim polgármesterének, Zohran Mamdaninak a kampányát – mutat rá a New York Post amerikai napilap.

Zohran Mamdani polgármesteri kampányát Sorosék és iszlamista szélsőségesek is támogatták (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a magát „demokrata szocialistának” tartó Mamdani győzelmével először lett muszlim polgármestere New York városának. Alex Soros büszkeségének adott hangot a választás eredményével kapcsolatban.

So proud to be a New Yorker! The American dream continues!



Congrats, Mayor @ZohranKMamdani 🇺🇸🗽🌊 pic.twitter.com/nvR5Zb46TI — Alex Soros (@AlexanderSoros) November 5, 2025

Donald Trump egy nem sokkal a választás előtt közzétett üzenetében egyszerűen kommunistának nevezte Mamdanit, is kilátásba helyezte, hogy hiába tartja első otthonának a metropoliszt, a kötelező összegen kívül nem fog szövetségi forrásokat juttatni New Yorknak.

Zohran Mamdani kampányának finanszírozásában aktívan közreműködtek olyan iszlamista kapcsolatokkal rendelkező szervezetek, mint például az Amerikai–Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR), amely százezer dolláros adománnyal támogatta a polgármesteri kampányt.

Emellett a Hamászhoz köthető szervezet kihasználta a New York-i kampányfinanszírozási szabályozás egy kiskapuját is, amely lehetővé teszi, hogy a kis összegű adományokat akár nyolcszoros összegre pótolja ki. A CAIR legalább öt tisztviselője tett ilyen kis összegű „független” adományokat.

Hasonlóan járt el egy másik kétes kapcsolatokkal rendelkező szervezet, az Észak-amerikai Iszlám Kör (ICNA), egy olyan muszlim nonprofit szervezet, amelyet a terrorizmus szakértői a Jamaat-e-Islami, egy erőszakos dél-ázsiai iszlamista csoport észak-amerikai ágának tartanak.

Ashrafuzzaman Khant, az ICNA New York-i szervezetének volt vezetőjét a bangladesi háborús bűntetteket vizsgáló bíróság távollétében halálra ítélte 18 bangladesi értelmiségi megkínzása és meggyilkolása miatt.

Az ICNA öt munkatársa összesen 1300 dollárt adományozott – ez azt jelenti, hogy a szabályozás révén 7700 dollárt kasszírozott Mamdani kampánya – gyakorlatilag az adófizetők pénzének felhasználásával.

Ez a rendszer eredetileg arra szolgált volna, hogy az ismeretlen, vállalati támogatással nem rendelkező jelöltek is esélyt kaphassanak a megmérettetésre. Mamdani esetében azonban úgy tűnik, a nemes szándék visszájára fordult, és most iszlamista szervezetek, Izrael-ellenes aktivisták és szélsőbaloldali egyetemi oktatók hangját erősíti fel az adófizetők pénzén – figyelmeztet az amerikai lap.

Ez azonban nem az egyetlen trükk volt a Mamdani-kampány tarsolyában. A New Yorkers for Lower Costs nevű szuper PAC-en keresztül New Yorkon kívüli iszlamisták is hozzájárultak a finanszírozáshoz. Ilyen volt például az Illinois Muslim Political Action Committee, amely 10 500 dollárt adományozott. E szervezet két vezetőjét is a Hamász palesztin terrorszervezettel hozták kapcsolatba.

Mamdani, aki nem volt hajlandó elítélni az Izrael elleni erőszakra való felhívásokat, és aki az október 7-i támadás évfordulóját arra használta fel, hogy ismét „népirtással” vádolja Izraelt, a zsidó állam demonizálására törekvő hivatásos aktivisták pénzügyi támogatását is élvezi. A Jewish Voice for Peace (Zsidó Hang a Békéért) hét fizetett agitátora – amelyet széles körben elítéltek visszaélésszerű taktikái és palesztin terroristákhoz fűződő kapcsolata miatt – kis összegű adományokat tett, amelyeket a városi alapok kiegészítettek.

Az adományok egy másik jelentős része olyan felsőoktatási intézmények oktatóitól és egyéb munkatársaitól származik, amelyek szövetségi antiszemitizmus-vizsgálatokba keveredtek. A kampány több mint kétezer ilyen magánadományt kapott.

A Columbia Egyetem munkatársai – ahol Mamdani professzor apja, Mahmood azt tanítja, hogy Izraelnek nem szabadna léteznie államként, és hogy október 7. csupán egy „katonai akció” volt – legalább 389 alkalommal adományoztak a polgármesteri kampányának.