MamdaniNew YorkAlexander Soros

Iszlamisták és baloldali radikálisok finanszírozták a muszlim polgármester kampányát

Büszke az ifjabbik Soros a New York-i polgármester-választás eredményére. Nem véletlenül: családjának alapítványai is bőségesen hozzájárultak Zohran Mamdani sikeréhez, de jutott pénz a kampánynak iszlamista szélsőségesekkel kapcsolatban álló szervezetektől és antiszemitizmus miatt vizsgálat alatt álló felsőoktatási intézmények munkatársaitól is.

Munkatársunktól
2025. 11. 05. 18:46
Zohran Mamdani, New York megválasztott polgármestere Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelentős részben iszlamista szervezetek és baloldali aktivisták finanszírozták New York új, muszlim polgármesterének, Zohran Mamdaninak a kampányát – mutat rá a New York Post amerikai napilap.

Zohran Mamdani polgármesteri kampányát Sorosék és iszlamista szélsőségesek is támogatták
Zohran Mamdani polgármesteri kampányát Sorosék és iszlamista szélsőségesek is támogatták (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a magát „demokrata szocialistának” tartó Mamdani győzelmével először lett muszlim polgármestere New York városának. Alex Soros büszkeségének adott hangot a választás eredményével kapcsolatban.

Donald Trump egy nem sokkal a választás előtt közzétett üzenetében egyszerűen kommunistának nevezte Mamdanit, is kilátásba helyezte, hogy hiába tartja első otthonának a metropoliszt, a kötelező összegen kívül nem fog szövetségi forrásokat juttatni New Yorknak.

Zohran Mamdani kampányának finanszírozásában aktívan közreműködtek olyan iszlamista kapcsolatokkal rendelkező szervezetek, mint például az Amerikai–Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR), amely százezer dolláros adománnyal támogatta a polgármesteri kampányt.

Emellett a Hamászhoz köthető szervezet kihasználta a New York-i kampányfinanszírozási szabályozás egy kiskapuját is, amely lehetővé teszi, hogy a kis összegű adományokat akár nyolcszoros összegre pótolja ki. A CAIR legalább öt tisztviselője tett ilyen kis összegű „független” adományokat.

Hasonlóan járt el egy másik kétes kapcsolatokkal rendelkező szervezet, az Észak-amerikai Iszlám Kör (ICNA), egy olyan muszlim nonprofit szervezet, amelyet a terrorizmus szakértői a Jamaat-e-Islami, egy erőszakos dél-ázsiai iszlamista csoport észak-amerikai ágának tartanak.

Ashrafuzzaman Khant, az ICNA New York-i szervezetének volt vezetőjét a bangladesi háborús bűntetteket vizsgáló bíróság távollétében halálra ítélte 18 bangladesi értelmiségi megkínzása és meggyilkolása miatt.

Az ICNA öt munkatársa összesen 1300 dollárt adományozott – ez azt jelenti, hogy a szabályozás révén 7700 dollárt kasszírozott Mamdani kampánya – gyakorlatilag az adófizetők pénzének felhasználásával.

Ez a rendszer eredetileg arra szolgált volna, hogy az ismeretlen, vállalati támogatással nem rendelkező jelöltek is esélyt kaphassanak a megmérettetésre. Mamdani esetében azonban úgy tűnik, a nemes szándék visszájára fordult, és most iszlamista szervezetek, Izrael-ellenes aktivisták és szélsőbaloldali egyetemi oktatók hangját erősíti fel az adófizetők pénzén – figyelmeztet az amerikai lap.

Ez azonban nem az egyetlen trükk volt a Mamdani-kampány tarsolyában. A New Yorkers for Lower Costs nevű szuper PAC-en keresztül New Yorkon kívüli iszlamisták is hozzájárultak a finanszírozáshoz. Ilyen volt például az Illinois Muslim Political Action Committee, amely 10 500 dollárt adományozott. E szervezet két vezetőjét is a Hamász palesztin terrorszervezettel hozták kapcsolatba.

Mamdani, aki nem volt hajlandó elítélni az Izrael elleni erőszakra való felhívásokat, és aki az október 7-i támadás évfordulóját arra használta fel, hogy ismét „népirtással” vádolja Izraelt, a zsidó állam demonizálására törekvő hivatásos aktivisták pénzügyi támogatását is élvezi. A Jewish Voice for Peace (Zsidó Hang a Békéért) hét fizetett agitátora – amelyet széles körben elítéltek visszaélésszerű taktikái és palesztin terroristákhoz fűződő kapcsolata miatt – kis összegű adományokat tett, amelyeket a városi alapok kiegészítettek.

Az adományok egy másik jelentős része olyan felsőoktatási intézmények oktatóitól és egyéb munkatársaitól származik, amelyek szövetségi antiszemitizmus-vizsgálatokba keveredtek. A kampány több mint kétezer ilyen magánadományt kapott.

A Columbia Egyetem munkatársai – ahol Mamdani professzor apja, Mahmood azt tanítja, hogy Izraelnek nem szabadna léteznie államként, és hogy október 7. csupán egy „katonai akció” volt – legalább 389 alkalommal adományoztak a polgármesteri kampányának.

A New York-i Egyetem alkalmazottai, akik tavaly elismerték, hogy nem tudták kezelni a campuson tapasztalható antiszemitizmust, miután zsidó diákok nagy horderejű pert indítottak, 508 alkalommal adományoztak Mamdaninak.

Ha azonban követjük a pénz útját, Mamdani szövetségei kezdenek kristályosodni. Zohran Mamdani az iszlamizmus és a szélsőbaloldali politika házasságát képviseli, ami minden New York-i számára aggodalomra ad okot

– vonja le a következtetést a cikk, hozzátéve, hogy Mamdani útját a polgármesterségig „szélsőségesek finanszírozzák”.

Maga Mamdani nem is nagyon igyekezett titkolni szélsőséges kapcsolatait. Néhány héttel a választás előtt például azzal a Siraj Wahhaj imámmal kampányolt, aki korábban az Egyesült Államok elleni támadásokra buzdított, és – bár vádat nem emeltek ellene – összefüggésbe hozták a Világkereskedelmi Központ (WTC) elleni 1993-as bombamerénylettel is.

Ennek ellenére Mamdani „az ország egyik legkiemelkedőbb muszlim vezetőjének és a Bedford-Stuyvesant közösség közel fél évszázados oszlopának” nevezte az imámot.

A Fox News által feltárt dokumentumok szerint Mamdani nem csupán az iszlamisták, de Soros pénzügyi támogatására is számíthatott a kampány során. Az adatok szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) több mint 2,5 millió dollárral támogatták azokat a szervezeteket – köztük az MPower Change-et és az Emgage-et –, amelyek közvetlenül segítették Mamdani kampányát.

Az újdonsült New York-i polgármester felemelkedése körül pedig ugyanaz a gépezet munkálkodott a háttérben, Linda Sarsour palesztin származású amerikai aktivista vezetésével, amely évek óta építi a „muszlim progresszív” politikusok hálózatát több amerikai államban – New Yorktól Virginián és Texason át egészen Kaliforniáig.

Borítókép: Zohran Mamdani, New York megválasztott polgármestere (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.