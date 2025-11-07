Hónapról hónapra dőlnek meg az időjárási rekordok

Ez az év, 2025 lehet a második vagy a harmadik legmelegebb év az ipari forradalom óta – jelentette a Meteorológiai Világszervezet (WMO).

A WMO szerint 2023, a 2024 és 2025 volt a három legmelegebb esztendő (Fotó: Shutterstock)

Az előrejelzés azokon az adatokon alapszik, amelyeket a WMO hétfőn bemutat az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP30) a brazíliai Belémben.

A 2015–25-ös időszak a legmelegebb 11 év azóta, amióta 176 évvel ezelőtt elkezdték feljegyezni a mért hőmérsékleteket

– közölte a genfi székhelyű szakosított ENSZ-szervezet.

A WMO szerint 2023, a 2024 és 2025 volt a három legmelegebb esztendő. 2023 júniusától kezdve minden hónapban megdőltek az időjárási rekordok, kivéve az idei februárt.

Idén január és augusztus között az átlaghőmérsékletek 1,42 fokkal voltak magasabbak, mint 1850 és 1900 között.

Eddig 2024 volt a legmelegebb esztendő, 1,55 fokkal melegebb, mint az ipari forradalomkori referenciaértékek.

A WMO megjegyezte, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 2024-ben ismét rekordszintű volt és továbbra is növekszik. Az északi sarkvidéki jég jóval kevésbé nőtt a tél után, mint bármikor az adatok feljegyzése óta.

Noha különböző természeti jelenségek miatt a tengerszint emelkedése lassabb volt idén, az emelkedés trendje folytatódik a WMO szerint.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)