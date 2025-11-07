Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Washingtonból, mielőtt találkozik Donald Trumppal – kövesse nálunk élőben!

Hónapról hónapra dőlnek meg az időjárási rekordok

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint 2023, a 2024 és 2025 volt a három legmelegebb esztendő. A jelentést hétfőn mutatják be az ENSZ brazíliai Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP30).

2025. 11. 07.
Ez az év, 2025 lehet a második vagy a harmadik legmelegebb év az ipari forradalom óta – jelentette a Meteorológiai Világszervezet (WMO).

Heat, thermometer shows the temperature is hot in the sky, Summer
Az előrejelzés azokon az adatokon alapszik, amelyeket a WMO hétfőn bemutat az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP30) a brazíliai Belémben.

A 2015–25-ös időszak a legmelegebb 11 év azóta, amióta 176 évvel ezelőtt elkezdték feljegyezni a mért hőmérsékleteket

– közölte a genfi székhelyű szakosított ENSZ-szervezet.

A WMO szerint 2023, a 2024 és 2025 volt a három legmelegebb esztendő. 2023 júniusától kezdve minden hónapban megdőltek az időjárási rekordok, kivéve az idei februárt.

Idén január és augusztus között az átlaghőmérsékletek 1,42 fokkal voltak magasabbak, mint 1850 és 1900 között.

Eddig 2024 volt a legmelegebb esztendő, 1,55 fokkal melegebb, mint az ipari forradalomkori referenciaértékek.

A WMO megjegyezte, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 2024-ben ismét rekordszintű volt és továbbra is növekszik. Az északi sarkvidéki jég jóval kevésbé nőtt a tél után, mint bármikor az adatok feljegyzése óta.

Noha különböző természeti jelenségek miatt a tengerszint emelkedése lassabb volt idén, az emelkedés trendje folytatódik a WMO szerint.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


