Nagy Márton: Az adóegyezmény újraindítása kulcsfontosságú az amerikai befektetésekhez

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közelgő Donald Trump–Orbán Viktor csúcstalálkozó kapcsán adott interjút, mely során több fontos gazdasági kérdésről is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 6:07
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Forrás: MTI/Purger Tamás
Magyarország a következő időszakban igyekszik megerősíteni amerikai befektetéseit, javítani befektetési környezetét – különös tekintettel az adóegyezményekre –, és továbbra is nyitott a nagy autóipari beruházásokra, különösen az elektromos járművek terén - derül ki a Világgazdaság cikkéből, amely a Nagy Márton gazdasági miniszterrel való beszélgetésből készült az Orbán-Trump csúcs előtt. 

Fotó: MTI/Purger Tamás

Ugyanakkor a miniszter realista: a jelenlegi európai piaci helyzet miatt nagyobb esélyt lát egy kínai autóipari beruházásra Magyarországon, mint arra, hogy a Tesla hamarosan gyárat nyitna itt. A devizapolitika és befektetési jogszabályok pedig kulcsszerepet játszanak abban, hogyan alakulnak majd a jövőbeli beruházások.

A fontosabb megállapítások:

Az amerikai befektetések mozgósítása Magyarországon: Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az elkövetkező években nagy lehetőség nyílik arra, hogy az amerikai tőke versenyképesebb legyen a kínai beruházásokkal szemben. Ehhez két feltételt lát: először, hogy ismét működjön a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény az USA és Magyarország között, másodszor pedig, hogy az amerikai tőke olyan területeken jelenjen meg erősebben, mint az autóipar, kutatás-fejlesztés, IT és telekommunikáció.

A kérdésre, hogy lesz-e Tesla-gyár Magyarországon, a miniszter azt mondta: elvi lehetőség van, hiszen Magyarország erős autóipari és elektromos járművekhez kapcsolódó ökoszisztémával rendelkezik. Ugyanakkor úgy látja, hogy az európai elektromos autópiac jelenleg a kínai gyártóknak kedvez (különösen a BYD és a MG/SAIC márka révén). Így szerinte „inkább hamarabb lesz egy második nagy kínai autóipari beruházás Pécs környékén, mint hogy a Tesla érkezzen”.

Az erős forinttal kapcsolatban Nagy Márton úgy fogalmazott: a deviza árfolyamáról a központi bank („jegybank”) dönt, és az árstabilitás fontos. A jelenlegi erős forint önmagában nem feltétlenül hátrány, de nem szeretné újranyitni az ezzel kapcsolatos vitát.

A kettős adóztatás elkerülése kapcsán említette, hogy az eredeti 1979-es egyezmény nagyon kedvező volt Magyarországnak (9 % társasági adó, 0 % forrásadó), és a bizalom egyik tényezője volt, hogy a befektetők tudják, nincs kettős adóztatás. Az egyezmény újraindítása és modernizálása ugyanakkor függ az amerikai jogalkotási folyamattól.

A csúcstalálkozóval összefüggésben Nagy Márton több területet is említett, ahol együttműködést kívánnak: energia- és beruházásbiztonság, szankciómentesség, gazdasági és hadipari együttműködés, valamint finanszírozási lehetőségek magyar állami és kereskedelmi bankok bevonásával.

