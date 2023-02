„Danke Ungarn!” – A magyar rendőröket ünneplik az Antifától félő jobboldali németek

A közösségi médiában és az alternatív internetes oldalakon többen is gratuláltak a magyar rendőröknek, és reményüket fejezték ki, hogy az elkövetők elnyerik méltó büntetésüket, valamint azt is, hogy ezáltal Németországban is felgyorsulnak majd a támadások elkövetői elleni nyomozások.

„Végre a valóságról is lehet hallani. Nagyszerű a magyar kormány és nagyszerű a magyar rendőrség.”

„Jó hallani, hogy életben maradt a magyar állampolgár, és nem halt meg, mint azt korábban mondták. Köszönet minden magyarnak és Orbán úrnak. Mi németek nagyon sokat köszönhetünk Magyarországnak, ezt sohasem szabad elfelejtenünk.”

„A magyar törvények alapján járnak el, ilyen egyszerű”

„Egyszerűen bravó! Köszönöm Magyarország!”

– olvasható a komment egy ismert svájci radikális jobboldali közéleti személyiség, Ignaz Bearth Schweiz YouTube-csatornáján, amelyet meglehetősen sokan néznek.

„Letartóztattak három német baloldali szélsőségest. Magyarország nem Türingia, ahol az SPD-s Maier Antifa-belügyminiszter vezetése alatt az erőszakos baloldali bűnözőknek semmitől nem kell tartaniuk ”– írta a Twitteren Stefan Möller, az AfD politikusa. Az általa megemlített Georg Maier türingiai belügyminiszter egyébként be akarja tiltatni az AfD-t.

A fentiekből is látszik, Magyarországra nagyon sokan tekintenek követendő példaként Németországban, de szerte Nyugat-Európában is, és most a gyors magyar rendőri intézkedésnek köszönhetően abban bizakodnak, hogy Németországban is kézre kerülnek majd szélsőbaloldali támadók.