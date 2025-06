Undorító fogyatékosozás Tóta W.-től

Jeles baloldali szerző jelentkezett egy hozzá méltó poszttal a Facebook-oldalán, a megfelelő körökben méltán kedvelt Tóta W. Árpád Bencsik Andrásról értekezett, melynek lényege nagyjából annyi, hogy a Demokrata főszerkesztője szerinte rettenetesen korlátolt, de még mindig jobb egy fokkal, mint a többi jobboldali újságíró.

Egészen pontosan így fogalmazott a derék zsurnaliszta:

„Az egyik, amivel kitűnik a mandineres-pestisrácos fogyatékosok közül, az nyilván a műveltség. Ez nem jár erkölcsi minőséggel, de még gonosz, aljas, szemét írást is jobb olvasni, ha a szerzője tud magyarul, tudja, melyik irányból kell kinyitni egy könyvet, és hogy hol lakott itt Vörösmarty Mihály.”

A jobboldali újságíróknak szóló sértegetés nem érdemel szót, Tóta W. aljas, gyűlöletkeltő szövegei már rég nem ütnek akkorát, mint szeretné. Pottyondy, Puzsér, Perintfalvi és a többiek – templomból kijövő hívőket gyalázó vezérükkel kiegészülve – már rég beérték őt ebben a műfajban.

Hanem azért ebben az összefüggésben használni a fogyatékos szót, durva megalázása több százezer magyar embernek és hozzátartozóiknak, akik többszörösen nehezített pályán próbálnak teljes életet élni.

Jellemző, hogy a posztja alatt kommentelő vérbalosok között alig volt egynéhány, aki óvatosan, szinte elnézést kérve hívta fel a figyelmet az ocsmány szövegre. Mint ahogy kollégái közül sem jelzett neki senki nyilvánosan, hogy túl messzire ment.

Nem verte ki a biztosítékot senkinél, sem a HVG-s kollégáknál, vagy a máskor oly magas erkölcsi piedesztálról lefelé tekintgető társainál veretes televíziós műsorukban, az úgynevezett Szabadsajtó Klubban.

Pedig Stumpf András pédául régebben igencsak érzékenynek tűnt egyes közéleti kérdésekben, főleg, amikor a kormányt kellett befeketítenie. Neki ilyenkor köpnie kellett, nem is egyszer. Most ha megint késztetést érezne, akkor akár köphetne is egy hegyeset, Tóta ott szokott ülni mellette a műsor során.

Persze, inkább ne tegye. Megelegédnénk azzal, ha hasonló megnyilatkozások, mint ez az undorító fogyatékosozás, vagy a korábban Weisz Fanni siketségét kigúnyoló baloldali paródia, legalább ezek eltűnnének a közéletből. Ha már Tóta W. Árpádék itt vannak velünk.