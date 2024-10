Nyolcvanéves a keletnémet edzőfejedelem, aki Fischer Paliékkal nem, de Sebők Vilmosékkal csodát tett

Nem volt egy fillérje sem – „(André Ritter) hozta magával Eduard Geyer korábbi NDK-s szövetségi kapitányt, de amikor kiderült, engem ki kellene fizetnie egész évre, úgy döntött, maradjak én az edző, Geyer pedig szakmai igazgató lett. A játékosok közül pedig Fodor Imrének volt annyi esze, hogy azt mondta, akkor jön, ha egész évre előre kifizetik, és meg is kapta a pénzt. A futballistáknak béreltek a Balaton partján házat, majd az ősz végén költöztek be a lakótelepre, mert senki sem fizette a bérleti díjat. Az alapfizetést egyébként a klubtól mindenki megkapta, André Ritter kiegészítést és – ha jól emlékszem – ezerötszáz márka meccspénzeket ígért győzelem esetén, na ezek voltak azok, amik nem jöttek meg. Úgy volt, az MTK elleni, fővárosi mérkőzés előtt rendezi a tartozást, de csak akkor esett be az öltözőbe, amikor mentünk ki melegíteni. Azt mondta, majd a meccs után kifizet mindenkit, majd megtudtuk, hogy a huszadik percben esett győztes gólunkat sem látta, mert addigra már lelépett.”