Ész nélkül kihajtottak egy motoros elé, aztán jött a vádló magyarázkodás + videó

Maga a motoros küldte be a felvételt a Budapesti Autósok Közösségének arról a karambolról, ami még október 15-én este történt a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében. Mint írja, „az autó sofőrje index, lassítás és körültekintés nélkül hajtott ki elém. A helyzetet még veszélyesebbé tette, hogy nem a szélső sávba kanyarodott – ahogy az elvárható lenne –, hanem azonnal a középső sávba vágódott ki – közvetlen elém.” Ebben minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a VW Touran vezetője túl lassúnak ítélte meg az előtte még szabályosan kiforduló taxi tempóját. Olyan hirtelen történt minden, hogy a motorosnak esélye sem volt fékezni vagy kitérni – a sisakkamerán látható az ütközés, és utána a rendőrök, majd a mentők érkezése is.

A motoros nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta, de a nagy becsben tartott kétkerekűje totálkárosra tört. Érdekes volt az autó sofőrjének érvelése: egyszerre állította azt, hogy nem vette észre a motorost, és azt is, hogy az túl gyorsan hajtott. Tény, hogy jó ütemben és elsőként ért a motor a zöldre váltó lámpához, de közel sem lépte át a szakaszon engedélyezett 70 km/h-s sebességet – a beküldő szerint a helyszínelő rendőrök a szemtanúk elmondása, a kamerafelvétel és az ütközés kimenetele alapján kizárták a gyorshajtást, sőt, szóvá is tették a VW figyelmetlen vezetőjének, hogy „fejezze be a hazudozást”.



