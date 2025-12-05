benzinkormánygázolaj

A kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, ha kell beavatkozik a családok érdekében

Novemberben is kevesebbet kellett fizetni a hazai töltőállomásokon a benzinért és gázolajért, mint a környező országokban. A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi piaci trendeket, és szükség esetén intézkedéseket tesz, hogy az üzemanyagárak a lehető legkedvezőbb szinten maradjanak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 11:12
Illusztráció Fotó: Teknős Miklós
A kormány megvédi a magyar családokat a magas energiaáraktól, míg Brüsszel továbbra is háborús logika mentén gondolkodik, ennek része az is, hogy Magyarországnak egyik napról a másikra át kellene alakítania energiaellátásának szerkezetét. Ez a magyar családok számára drasztikus, akár 1000 forintos üzemanyagárakat jelentene – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium, pénteken. 

20250717 MiskolcBenzinkút Tankolás Fotó: Takács József TJÉszak-Magyarország EM, üzemanyag,
Míg hazánknak nemzeti kormánya van addig minden magyar család megfizethető áron juthat üzemanyaghoz. / Fotó: Takács József

Hazánkban kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak novemberben is, mint a környező országokban

A kormány nem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók árát a magyar emberek fizessék meg. Ezért amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van addig hazánk energiaellátása biztosított és minden magyar család megfizethető áron juthat üzemanyaghoz – emelik ki.

A tárca a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivatkozva kifejti: Magyarországon az üzemanyagárak novemberben is kedvezőbben alakultak a szomszédos országok átlagánál. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése alapján 

  • a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára itthon 572 forint volt, ami 3 forinttal alacsonyabb a környező országokban mért 575 forintos átlagárnál. 
  • A gázolaj esetében pedig az 589 forintos magyar átlagár 5 forinttal volt kedvezőbb a szomszédos országok 594 forintos átlagánál 

– így a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak a szomszédos országok lakosságához képest.

A kormány célja, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot.

Ezért folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi piaci trendeket, és szükség esetén intézkedéseket tesz, hogy az árak a lehető legkedvezőbb szinten maradjanak és hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetniük az üzemanyagért a szomszédos országok lakosságához képest. A kormány a stabil és versenyképes árak fenntartása érdekében továbbra is számít az üzemanyagkereskedők konstruktív együttműködésre – zárul a közlemény.

