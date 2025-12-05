gyermekprostitúcióvádinternetkamaszfiú

Zalai kamaszfiú szervezte kiskorú barátnője szexuális szolgáltatásait az interneten

Vádat emeltek gyermekprostitúció miatt egy zalai kamaszfiú ellen, aki 14 év alatti barátnőjét hirdette különböző partnerkereső oldalakon. A lány a hirdetésekre jelentkezőkkel alig egy hónap alatt több mint harminc alkalommal létesített szexuális kapcsolatot.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 05. 10:46
Fotó: BARANYAI ATTILA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyermekprostitúció miatt emeltek vádat egy zalai kamaszfiú ellen, aki kiskorú barátnője szexuális szolgáltatásait kínálta – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken.

20250916 Hatvan Rendőrség illusztrációk Fotó: Albert Péter AP Heves Megyei Hírlap
Illusztráció. Fotó: Albert Péter

Jánky Judit tájékoztatása szerint a Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő fiatalkorú és 14 évesnél fiatalabb barátnője megbeszélték, hogy hirdetést adnak fel a lányról szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalakon, a jelentkezőktől származó pénzen pedig osztoznak. 

A vádlott tisztában volt azzal, hogy a lány nem felnőtt, ennek ellenére idén januártól a saját telefonszámának és e-mail-címének megadásával regisztrálta őt különböző társ- és partnerkereső oldalakon.

A hirdetésekre alig egy hónap alatt – február 17-ig – több mint harmincan jelentkeztek, akikkel a lány szexuális kapcsolatot létesített, ezért pedig alkalmanként 15 ezer és harincezer forint közötti összegeket kapott. 

Az így megszerzett, összesen mintegy egymillió forint nagy részét a kiskorú lány átadta a fiúnak.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség fiatalkorúak ügyésze gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt emelt vádat a fiatalkorú vádlottal szemben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu