Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok

Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata az elmúlt években látványos fordulatot vett. Míg korábban a Trump-adminisztráció idején Washington és Budapest között kifejezetten harmonikus viszony alakult ki – elsősorban a konzervatív értékrend, a nemzetállami politika és a migrációellenes álláspontok mentén –, addig a 2021 és 2024 közötti időszakban ismét feszültségek jellemezték a két ország kapcsolatát. Most azonban új időszak kezdődhet: Donald Trump visszatérésével lehetőség nyílt az amerikai kapcsolatok újraindítására, mely a korábbiaknál sokkal gyümölcsözőbb lehet, mondta lapunknak Ugrósdy Márton, külpolitikai szakértő és diplomata.

Szabó István
2025. 11. 07. 6:17
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök együttműködése közös alapokon nyugszik Forrás: X/AFP
Amerikai–magyar kapcsolatok új alapokon. A Biden-kormányzat gyakori kritikái hosszú időre árnyékot vetettek a korábban ígéretes együttműködésre. 

amerikai kapcsolat
David Pressman, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Donald Trump visszatérésével a Fehér Házba lehetőség nyílt a kapcsolatok újraindítására, mondta lapunknak Ugrósdy Márton, külpolitikai szakértő, aki szerint a magyar–amerikai kapcsolatok új alapokra helyeződnek:

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt 15 év konzekvens külpolitikájának köszönhetően sokkal magasabban jegyzett nemzetközi szereplő, mint azt az ország mérete önmagában indokolná. Kölcsönös tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítására törekszünk a mindenkori amerikai kormányzattal, a Trump-adminisztráció pedig kiváló partnernek bizonyul ebben

– hangsúlyozta.

Fordulat Washingtonban

Ugrósdy Márton szerint Trump visszatérésével 180 fokos fordulat történt a két ország kapcsolatában.

Már az elmúlt hónapok eredményei is mutatják a változást. Magyarország tagsága a Visa Waiver Programban például helyreállt, és az amerikai vezetés több olyan politikai sérelem rendezését is támogatta, amelyeket a korábbi adminisztráció idején, pusztán politikai megfontolásokból hoztak meg.

A szakértő szerint Orbán Viktor állami látogatása Washingtonban „még magasabb fokozatba kapcsolhatja” az újrakezdést, hiszen a diplomáciai együttműködés mellett számos stratégiai területen – gazdaságban, energiában és védelemben – is megnyílhatnak a közös lehetőségek.

A béke közös ügye

A két ország közös nevezőre jutott az ukrajnai háború kérdésében is.

Trump mindig is aktív volt a nemzetközi konfliktusok lezárásában. Január 20-a óta az Egyesült Államok nem a háború folytatásában, hanem a mielőbbi lezárásában érdekelt. Magyarország kezdettől fogva a békepárti álláspontot képviselte, és most már nem vagyunk egyedül ezzel az állásponttal

– hangsúlyozta Ugrósdy Márton.

This handout photograph taken and released on March 8, 2024, by the Press Office of the Hungarian Prime Minister, shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and former US President and Republican presidential candidate, Donald Trump during their meeting at Trump's Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida. (Photo by ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PRESS OFFICE OF THE HUNGARIAN PRIME MINISTER" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Fischer Zoltán)

A szakértő szerint az amerikai diplomaták is új, konstruktívabb hangnemet ütnek meg, ami önmagában is nagy előrelépés a korábbi időszakhoz képest.

Immár párbeszédre, és nem nyilvános leckéztetésre törekednek az amerikai diplomaták, ezt mi is nagyra értékeljük. A kétoldalú kapcsolatokban a kölcsönös tiszteletre épülő párbeszéd, nem pedig a nyilvános üzengetés hoz eredményt.

Az új korszak alapja az értékazonosság is: a konzervatív politikai gondolkodás, a családbarát és nemzetállami szemlélet. A külpolitikai szakértő szerint ez ma olyan ajtókat is megnyit, amelyek a Biden-érában zárva voltak.

Az értékazonosság miatt most sok olyan beszélgetést tudunk folytatni amerikai barátainkkal, akár konkrét befektetésekről és kezdeményezésekről, amelyek korábban az ideológiai ellentétek miatt szóba sem jöhettek

– fogalmazott.

Magyar mozgástér a globális átrendeződésben

A szakértő szerint Magyarország mozgástere bővülőben van, mivel a kormány önálló, szuverenitáson alapuló külpolitikát folytat

Szemmagasságból beszélünk minden partnerünkkel, bármekkora is legyen az, és ez tágítja is a mozgásterünket. Mi nem fogadjuk el gondolkodás nélkül, amit Brüsszel vagy más külföldi hatalmak várnak el tőlünk.

– mutatott rá.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban (L) and US President Donald Trump (R) shake hands during the greetings ceremony at the Gaza Peace Summit in Sharm El-Sheikh, on October 13, 2025. (Photo by Yoan VALAT / POOL / AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a gázai békecsúcstalálkozó köszöntőjén Sarm es-Sejkben, 2025. október 13-án (Fotó: AFP/Yoan Valat)

Ez a szemlélet Ugrósdy Márton szerint pedig nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára példaként szolgálhat:

Azok az országok tudnak sikeresen tárgyalni Trump elnökkel, amelyek a saját polgáraik érdekét képviselik, nem idegen érdekeket. Európa vezetőinek is ezt kellene szem előtt tartaniuk.

Híd a Kelet és a Nyugat között

A magyar külpolitika célja továbbra is a kiegyensúlyozott kapcsolatrendszer megőrzése – híd szerep betöltése a Nyugat és a Kelet között.

Ha egy kis ország abba a helyzetbe kerül, hogy választania kell két nagyhatalom között, az csak azt jelentheti, hogy már évekkel korábban elrontotta a külpolitikáját. A magyar kormány nem szándékozik ezt a hibát elkövetni

– fogalmazott összegzésül Ugrósdy Márton.

Donald Trump visszatérésével újra lehetőség nyílt arra, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok a kölcsönös tisztelet, a közös értékek és a reálpolitika talaján épüljenek tovább. Budapest számára ez nemcsak diplomáciai siker, hanem egyben stratégiai esély is arra, hogy a globális átrendeződés idején is megőrizze szuverén hangját a nemzetközi térben.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök együttműködése közös alapokon nyugszik (Fotó: X/AFP) 

