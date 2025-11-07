Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok

Donald Trump visszatérésével a Fehér Házba lehetőség nyílt a kapcsolatok újraindítására, mondta lapunknak Ugrósdy Márton, külpolitikai szakértő, aki szerint a magyar–amerikai kapcsolatok új alapokra helyeződnek:

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt 15 év konzekvens külpolitikájának köszönhetően sokkal magasabban jegyzett nemzetközi szereplő, mint azt az ország mérete önmagában indokolná. Kölcsönös tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítására törekszünk a mindenkori amerikai kormányzattal, a Trump-adminisztráció pedig kiváló partnernek bizonyul ebben

– hangsúlyozta.

Fordulat Washingtonban

Ugrósdy Márton szerint Trump visszatérésével 180 fokos fordulat történt a két ország kapcsolatában.

Már az elmúlt hónapok eredményei is mutatják a változást. Magyarország tagsága a Visa Waiver Programban például helyreállt, és az amerikai vezetés több olyan politikai sérelem rendezését is támogatta, amelyeket a korábbi adminisztráció idején, pusztán politikai megfontolásokból hoztak meg.

A szakértő szerint Orbán Viktor állami látogatása Washingtonban „még magasabb fokozatba kapcsolhatja” az újrakezdést, hiszen a diplomáciai együttműködés mellett számos stratégiai területen – gazdaságban, energiában és védelemben – is megnyílhatnak a közös lehetőségek.

A béke közös ügye

A két ország közös nevezőre jutott az ukrajnai háború kérdésében is.

Trump mindig is aktív volt a nemzetközi konfliktusok lezárásában. Január 20-a óta az Egyesült Államok nem a háború folytatásában, hanem a mielőbbi lezárásában érdekelt. Magyarország kezdettől fogva a békepárti álláspontot képviselte, és most már nem vagyunk egyedül ezzel az állásponttal

– hangsúlyozta Ugrósdy Márton.