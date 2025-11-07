Amerikai–magyar kapcsolatok új alapokon. A Biden-kormányzat gyakori kritikái hosszú időre árnyékot vetettek a korábban ígéretes együttműködésre.
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok
Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata az elmúlt években látványos fordulatot vett. Míg korábban a Trump-adminisztráció idején Washington és Budapest között kifejezetten harmonikus viszony alakult ki – elsősorban a konzervatív értékrend, a nemzetállami politika és a migrációellenes álláspontok mentén –, addig a 2021 és 2024 közötti időszakban ismét feszültségek jellemezték a két ország kapcsolatát. Most azonban új időszak kezdődhet: Donald Trump visszatérésével lehetőség nyílt az amerikai kapcsolatok újraindítására, mely a korábbiaknál sokkal gyümölcsözőbb lehet, mondta lapunknak Ugrósdy Márton, külpolitikai szakértő és diplomata.
Donald Trump visszatérésével a Fehér Házba lehetőség nyílt a kapcsolatok újraindítására, mondta lapunknak Ugrósdy Márton, külpolitikai szakértő, aki szerint a magyar–amerikai kapcsolatok új alapokra helyeződnek:
Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt 15 év konzekvens külpolitikájának köszönhetően sokkal magasabban jegyzett nemzetközi szereplő, mint azt az ország mérete önmagában indokolná. Kölcsönös tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítására törekszünk a mindenkori amerikai kormányzattal, a Trump-adminisztráció pedig kiváló partnernek bizonyul ebben
– hangsúlyozta.
Fordulat Washingtonban
Ugrósdy Márton szerint Trump visszatérésével 180 fokos fordulat történt a két ország kapcsolatában.
Már az elmúlt hónapok eredményei is mutatják a változást. Magyarország tagsága a Visa Waiver Programban például helyreállt, és az amerikai vezetés több olyan politikai sérelem rendezését is támogatta, amelyeket a korábbi adminisztráció idején, pusztán politikai megfontolásokból hoztak meg.
A szakértő szerint Orbán Viktor állami látogatása Washingtonban „még magasabb fokozatba kapcsolhatja” az újrakezdést, hiszen a diplomáciai együttműködés mellett számos stratégiai területen – gazdaságban, energiában és védelemben – is megnyílhatnak a közös lehetőségek.
A béke közös ügye
A két ország közös nevezőre jutott az ukrajnai háború kérdésében is.
Trump mindig is aktív volt a nemzetközi konfliktusok lezárásában. Január 20-a óta az Egyesült Államok nem a háború folytatásában, hanem a mielőbbi lezárásában érdekelt. Magyarország kezdettől fogva a békepárti álláspontot képviselte, és most már nem vagyunk egyedül ezzel az állásponttal
– hangsúlyozta Ugrósdy Márton.
További Külföld híreink
A szakértő szerint az amerikai diplomaták is új, konstruktívabb hangnemet ütnek meg, ami önmagában is nagy előrelépés a korábbi időszakhoz képest.
Immár párbeszédre, és nem nyilvános leckéztetésre törekednek az amerikai diplomaták, ezt mi is nagyra értékeljük. A kétoldalú kapcsolatokban a kölcsönös tiszteletre épülő párbeszéd, nem pedig a nyilvános üzengetés hoz eredményt.
Az új korszak alapja az értékazonosság is: a konzervatív politikai gondolkodás, a családbarát és nemzetállami szemlélet. A külpolitikai szakértő szerint ez ma olyan ajtókat is megnyit, amelyek a Biden-érában zárva voltak.
Az értékazonosság miatt most sok olyan beszélgetést tudunk folytatni amerikai barátainkkal, akár konkrét befektetésekről és kezdeményezésekről, amelyek korábban az ideológiai ellentétek miatt szóba sem jöhettek
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Magyar mozgástér a globális átrendeződésben
A szakértő szerint Magyarország mozgástere bővülőben van, mivel a kormány önálló, szuverenitáson alapuló külpolitikát folytat
Szemmagasságból beszélünk minden partnerünkkel, bármekkora is legyen az, és ez tágítja is a mozgásterünket. Mi nem fogadjuk el gondolkodás nélkül, amit Brüsszel vagy más külföldi hatalmak várnak el tőlünk.
– mutatott rá.
Ez a szemlélet Ugrósdy Márton szerint pedig nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára példaként szolgálhat:
Azok az országok tudnak sikeresen tárgyalni Trump elnökkel, amelyek a saját polgáraik érdekét képviselik, nem idegen érdekeket. Európa vezetőinek is ezt kellene szem előtt tartaniuk.
Híd a Kelet és a Nyugat között
A magyar külpolitika célja továbbra is a kiegyensúlyozott kapcsolatrendszer megőrzése – híd szerep betöltése a Nyugat és a Kelet között.
Ha egy kis ország abba a helyzetbe kerül, hogy választania kell két nagyhatalom között, az csak azt jelentheti, hogy már évekkel korábban elrontotta a külpolitikáját. A magyar kormány nem szándékozik ezt a hibát elkövetni
– fogalmazott összegzésül Ugrósdy Márton.
Donald Trump visszatérésével újra lehetőség nyílt arra, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok a kölcsönös tisztelet, a közös értékek és a reálpolitika talaján épüljenek tovább. Budapest számára ez nemcsak diplomáciai siker, hanem egyben stratégiai esély is arra, hogy a globális átrendeződés idején is megőrizze szuverén hangját a nemzetközi térben.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök együttműködése közös alapokon nyugszik (Fotó: X/AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat
A miniszterelnök Washingtonból jelentkezett be.
A franciaországi Oléron szigetén gázoló ámokfutó azt vallotta, hogy Allah parancsára cselekedett
Az elkövető előállításakor nagyon sokszor ismételte azt, hogy Allah Akbar, miközben megpróbált elmenekülni egy mezőn át.
Nukleáris megállapodás született Washingtonban
Egyre több elektromos áramra van szükség, márpedig ezt az igényt hosszú távon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani.
Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok!
A magyar delegáció megérkezett Washingtonba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat
A miniszterelnök Washingtonból jelentkezett be.
A franciaországi Oléron szigetén gázoló ámokfutó azt vallotta, hogy Allah parancsára cselekedett
Az elkövető előállításakor nagyon sokszor ismételte azt, hogy Allah Akbar, miközben megpróbált elmenekülni egy mezőn át.
Nukleáris megállapodás született Washingtonban
Egyre több elektromos áramra van szükség, márpedig ezt az igényt hosszú távon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani.
Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok!
A magyar delegáció megérkezett Washingtonba.