Ki a frontra az Antifa-terroristákkal!

Számunkra pedig azért csapda úgy nevezni őket, ahogyan ők önmagukat, mert már a nevük is fölmentést próbál adni valamennyi eddigi és későbbi gaztettükre. Tudniillik: ők úgymond csak „antik”, akik föllépnek a rosszfiúk ellen, nincs más lehetőségük szegényeknek. Csak hát látjuk: ezeknek bárki levadászandó fasiszta-náci lehet, akiről ők azt képzelik, hogy fasiszta-náci. Így van ez, mióta világ a világ. A szélsőséges, önnön idiotizmusukba fulladt mozgalmak sajátja, hogy előbb-utóbb mindenki mást ellenségnek tekintenek, akik nem ők. Amikor pedig másokat eltakarítottak a színről, megkezdik egymás lenyakazgatását is, ahogyan azt példaképeik, a jakobinusok és a bolsevikok tették a szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében.

Ne nevezzük tehát „antifáknak” ezeket a – részben külföldről idezsuppolt – véglényeket.

Nevezzük őket annak, amik. Szélsőbaloldali, bolsevik terroristáknak. S bánjunk úgy is velük, ahogyan terroristákkal illik.

(Az izraeli módszer is megfontolható: ott első lépésben ledózerolják a terroristák házát.) Mit mond a magyar büntető törvénykönyv? A 314. § 1) bekezdés b. pontja szerint: „Aki abból a célból, hogy a lakosságot megfélemlítse […], személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.” Nyilvánvaló, hogy a múlt heti terrortámadásokkal a bolsevik szabadcsapatok célja a lakosság egy részének megfélemlítése volt. Hogy ne menjenek a kitörés-emléktúrára, ne merjenek semmilyen formában sem megemlékezni az 1945-ben Budapestet védő magyar katonahősökre, különben szét lesznek verve. Ez tehát terrorizmus.

A terrortámadást hetek óta szervezték a magyarországi baloldal médiájában, elsősorban a Jámbor András által alapított Mérce nevű szennyportálon.

Uszító cikkek sorát közölték, amelyben fizikai erőszakra buzdítottak. Újraközölték egy bizonyos Szijártó Imre 2020-as irományát, aki szerint nácik ellen megengedett az erőszak. (És hogy ki a náci, azt – gondolom – ő szabja meg.) Szijártó Imre ilyeneket írt: „A nácik utcai térhódítása elleni fellépés nem állhat le. Békésen vagy békétlenül, de ne hagyjuk szó nélkül, hogy köztereinket a gyilkos eszméik terjesztésére használják. Csak így tovább, antifa!” Ez ment hetekig. A végeredmény ismert: hét, agyba-főbe vert, ártatlan járókelő.

A magyar államnak most példát kell statuálnia! Ha nem vet gátat a legkeményebb eszközökkel az elsősorban Németországból importált, szélsőbalos terrorizmusnak, elszabadulhat a pokol. Egyesek éppen erre játszanak. Lám, Pressman amerikai nagykövet is mit összevergődik, aztán meg az a Samantha Power nevű amerikai ügynökségvezető is idejött lázítani. Majdant akarnak Budapesten is.

Ha engem kérdeznek, én az ukrajnai frontra tanácsolnám az összes, „antifás” zászlót lobogtató bolsevik véglényt. Ott vadászgassanak a viperáikkal fasisztákra meg nácikra. Ott van belőlük bőven. Csak úgy hemzsegnek a nácitetkós azovosok meg az SS-jelvényes banderisták. Csülökre, komák! Csupán annyi a bökkenő, hogy annyian vannak, hogy rájuk nem lehet nyolc az egyhez arányban támadni. Sőt ők vissza is lőnek. De legalább minden pofon jó helyre menne.

