Mai hír és régi újság

Ha pedig saját fájdalmad s örömed arra korlátozódik, hogy mit szeretsz a s…ggedbe dugni, akkor jobb, ha nem is élsz.

De hát, a nehéz idők erős embereket teremnek, akik könnyű időket teremtenek. Soha nem voltak még ilyen könnyű idők. Ez pedig meg is látszik az embereken. Látszik a »felhivalkodáson«, a moslékos vödörre állt kis lumpenprolik képzelt apoteózisán, az értelmetlen, rossz szövegeken, az öncélú trágárság lehangoló ostobaságán.

Persze, ma már nincsen se hülye, se ostoba, se tehetségtelen kókler. Hiszen aki mindez egyszerre, az slammer, és körbeveszik fertelmes nyállal.

Mi kell ezeknek? A semmi kell nekik. Csak ága ne legyen, amire kiülhetne a szívük hangtalan vacogni. Ugyanis a csöndet nem viselik. Ezért van mindig bedugva a fülük, hallgatni rapet.

Mert a feketék fájdalma hajdan gyönyörű gospelt, dzsesszt, bluest szült, hajdan Armstrong énekelte, hogy: »I see skies of blue / And clouds of white / The bright blessed day / The dark sacred night / And I think to myself / What a wonderful world«.

Ma leírhatatlan kinézetű feketék üvöltik ötkilós fukszokkal a nyakukban, hogy

»Én azt mondok amit akarok… a p…csába! / Rá se ránts… ez is a gengszterrap hibája! / Ha négernek nevezlek téged… a p…csába! / Rá se ránts… ez is a gengszterrap hibája. / Ha úgy viselkedek mint egy állat… a p…csába! / Rá se ránts… ez is a gengszterrap hibája! / Ha kibelezlek mint egy kannibál… a p…csába! / Rá se ránts… ez is a gengszterrap hibája!«.

Milyen megkapó… Pont, mint egy slammer ’56 ünnepén, a Műegyetem előtt.

Mi kell ezeknek? »Használható oktatás«. Tessék mondani, az milyen?

Első óra: emojik használata, fiú fiúval és szívecskével, lány lánnyal és szívecskével, fehér senki ne legyen, mert az kirekesztő, stb.

Második óra: LMBTQ szakirányú gyakorlatok – mit nem dugtál még, mi a teendő, ha férfitestbe zártak, de nőstény hörcsögnek, pláne NoÁrnak képzeled magad?

Harmadik óra: Hogyan meneküljünk safe space-be Shakespeare elől?