Ezért javulhattak a diákok kompetenciamérési eredményei

– Azért javulhattak a kompetenciamérések eredményei, mert a diá­kok gyakorlottabbá váltak, megbízhatóbb lett a szerverrendszer, illetve a tanárok és az igazgatók jó munkát végeztek a felkészítésben, valamint a mérés jelentőségének megértetésében – mondta lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. Hangsúlyozta, a jelentős javulás a tanárok hatékony munkájának is köszönhető.

Molnár János
2025. 11. 07. 5:43
– Örvendetes, ha bármelyik területen arról lehet beszámolni, hogy a gyerekek fejlődtek – mondta lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) elnöke, akit a közelmúltban napvilágot látott kompetenciamérés eredményeiről kérdeztünk. Mint az NPK elnöke hangsúlyozta, 

a kompetenciamérések javuló eredményeinek egyik fontos tényezője, hogy a diákok magabiztosabbak és gyakorlottabbak lettek, hiszen már a sokadik alkalommal töltik ki számítógéppel a teszteket. A másik tényező az lehet, hogy az Oktatási Hivatal szerverrendszere megbízhatóbban működik, harmadrészt pedig a pedagóguskollégák és az intézményvezetők jól készítették fel a diákokat arra, hogy a mérést komolyan vegyék. 

– A kompetenciamérés fontos a tanároknak, mivel visszajelzés lehet az előző évi teljesítményükhöz képest, így nyomon követhetik az egyéni fejlődésüket. Fontos az osztályok szempontjából, mert lehet látni, hogy egy adott évfolyamon a többi osztályhoz képest miben erősebbek és miben kellene fejlődniük. Továbbá a visszajelzések lényegesek az iskoláknak is, hiszen a tizedikes mérések eredményeit beleszámítják az iskolai rangsorokba, amelyek a szülőknek támpontot adhatnak ahhoz, hogy a továbbtanuláskor hova írassák a gyerekeiket – mutatott rá Horváth Péter.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Jelentősen javult a szövegértés-kompetencia, eszköz lett az angol nyelv

Az elnök kiemelte: a szövegértés-kompetencia nagymértékű erősödése igen jelentős tényező, mivel a diákoknak a későbbi tanulmányaik során vagy a munkaerőpiacon meg kell érteniük olyan leírásokat, amelyek a hétköznapjaikban sokat számítanak. A javulásban nemcsak a magyartanároknak van szerepük, hanem a más tantárgyakat tanító kollégáknak is. 

Ezenfelül a mostani eredményhez szintén hozzájárulhatott, hogy egyre több tantárgynál egyre többször jelennek meg szöveges feladatok, például a matematikánál gyakran a szövegből kell kitalálni, hogy mely adatok relevánsak és azokból hogyan lehet eljutni a megoldáshoz

– ismertette.
Horváth Péter arra is kitért, hogy nem meglepő az angol nyelvi kompetencia erősödése, ami feltehetően annak köszönhető, hogy a gyerekeknek egyre inkább elengedhetetlenné válik az angol ismerete. Minden iskolában mindenki tanul angolul, rengetegen olvasnak angol nyelvű szövegeket, néznek filmeket vagy sorozatokat, akár magyar felirattal, de eredeti nyelven. Ez mind javítja a kiejtésüket, a szókincsüket, beleértve olyan szavakat és kifejezéseket, amelyeket nem az iskolában tanulnak meg, valamint az informatikából is átjön az angol nyelvhez fűződő tudás. Látják, hogy van értelme, sok mindenen be tudják gyakorolni, és az angol nyelv ma már nem célja a gyerekeknek, hanem eszközükké vált – mutatott rá.

 

Élményt adnak a természettudományok

Az NPK elnöke nagy örömét fejezte ki a javuló természettudományi kompetencia-eredmények láttán is. Szerinte fontosabb lesz ezeknek a tárgyaknak az olyan ismerete, ami nem a klasszikus, ezelőtt harminc évvel tanult természettudomány, hanem a gyakorlathoz kötődő tudás. Régebben például fizikából is matematikapéldákat kellett megoldani fizikai körítéssel, rengeteg képletet használva, 

mára viszont megváltozott a tananyag tartalma, ami kevesebb lett, de nagyobb élményt ad. Ez akkor hatékony, ha megfelelő számú kísérlettel párosul, hiszen ezeknek a tárgyaknak az a feladatuk, hogy megtanítsák, hogyan lehet eljutni a megfigyeléstől a következtetésig.

A javuláshoz hozzájárul az Öveges-laborok tíz évvel ezelőtti kiépítése, hiszen az itt található eszközrendszerrel jól szemléltethetők a gyakorlatok – vélekedett Horváth Péter.
Hozzátette: azt kell megértetni a gyerekekkel, hogy a kompetenciamérés adatai nekik is fontosak, ezért érdemes komolyan venni, mert jobban megismerhetik magukat. A mérés a tanárok teljesítményértékelési rendszerébe is beleszámít, ezért sem mindegy, hogy egy osztály hogyan szerepel. Az is fontos, hogy 

a pedagógusok ne csak a kompetenciamérésre készítsék fel a diákokat, hanem a tanítás közben alakuljanak ki a különböző készségek, amelyeket az egyes tantárgyakon keresztül tudnak fejleszteni

– hívta fel a figyelmet az NPK elnöke.

Borítókép: A diákok magabiztosabbak lettek és a tanárok is jól végzik a munkájukat, ezért javulhatott a kompetenciamérések eredménye (Fotó: Havran Zoltán)

