Kiderült, hogyan teljesítenek a diákok, már elérhetők a 2025-ös kompetenciamérés eredményei!

Csaknem minden évfolyamon és területen javultak az előző évi méréshez képest a diákok eredményei a 2024/2025-ös tanévi digitális országos kompetenciamérésen (OKM) – közölte az Oktatási Hivatal.

Fotó: LOIC VENANCE / AFP

A tájékoztatás szerint 2025. március 24. és június 30. között 3049 intézmény több mint 584 ezer tanulója töltötte ki az online teszteket a 4–11. évfolyamon szövegértésből és matematikából, a 6–11. évfolyamon természettudományból és angol vagy német nyelvből, az 5–11. évfolyamon pedig digitális kultúrából és történelemből.

A hivatal közölte, az elmúlt időszak módszertani és informatikai fejlesztéseinek köszönhetően az eredmények az eddigieknél korábban elérhetővé válnak.

Az országos átlageredmények valamennyi területen és szinte minden évfolyamon javultak:

Szövegértésből a 7. és 9. évfolyamon jelentős javulás figyelhető meg tavalyhoz képest,

míg a 4–5. évfolyamosok teljesítménye a tesztdizájn változása miatt, az előzetes várakozásoknak megfelelően, csökkent.

Matematikából a 7. és a 11. évfolyam eredménye javult a legnagyobb mértékben, de a további évfolyamok teljesítménye is javult vagy nem változott jelentősen.

Természettudományból, angol nyelvből és célnyelvből, digitális kultúrából és – az 5. évfolyam kivételével – történelemből is magasabb átlagpontszámok születtek, mint egy éve.

Német nyelvből és célnyelvből is javuló tendencia figyelhető meg.

Ugyanakkor megjegyezték, az országos mutatók a 9–11. évfolyamokon nem összevethetők a többi évfolyam átlageredményeivel, mivel előbbiek esetében a szakképző intézmények nem, csak a köznevelési intézmények vettek részt a mérésben, leszámítva a 10. évfolyamos matematika- és szövegértésmérést, amelyben minden tanuló érintett.

Az idei mérések eredményei az Oktatási Hivatal online felületein érhetők el, amelyeken az intézmények és a tanulók is visszajelzést kapnak teljesítményükről. Az országos eredmények a digitális OKM adatvizualizációs felületén tekinthetők meg. A végleges tanulói eredmények pedig a Tanulói jelentések oldalon tekinthetők meg.