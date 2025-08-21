gyorsforgalmifejlesztésBudapestMagyarország
Elképesztő beruházásokat helyezett kilátásba a kormány

Magyarország történelmi jelentőségű fejlesztési program előtt áll: a kormány elfogadta azt a tíz évre szóló közlekedési beruházási koncepciót, amely új korszakot nyithat hazánk modernizációjában. Az Építési és Közlekedési Minisztérium által előterjesztett keretprogram több száz projektet tartalmaz, összesen mintegy 40 ezer milliárd forint értékben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 8:56
Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica-vásárláskor
A kormány beruházási keretprogramjának részeként a következő évtizedben a térség közlekedési központjává válhat Magyarország. Ennek érdekében a dokumentum szerint új autópályák, gyorsforgalmi utak, vasútvonalak, Duna-hidak és repülőtéri beruházások valósulnak meg.

Budapest, 2025. április 22. A 2025. április 22-én drónnal készült felvételen a Szerémi út és az 1-es villamosvonal feletti új vasúti híd, amelyen a Ferencváros és Kelenföld között épülő harmadik vágány fog áthaladni.
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A közúti fejlesztések zászlóshajója a Budapestet délről elkerülő, új M100-as gyorsforgalmi út lesz, amely két új Duna-hidat is tartalmaz. A program része az M60-as Pécstől a horvát határig, illetve Bácsbokodig történő meghosszabbítása, az M9-es Szekszárd és Szeged közötti szakasza, valamint a főbb nemzetközi és regionális főutak négysávosítása. 

Az M0-s körgyűrű és az M10-es fejlesztésével Budapest közlekedése is új szintre lép.

A főváros és környéke is kiemelt figyelmet kap. A Galvani híd megépítése, a Déli körvasút folytatása, valamint a HÉV-vonalak teljes körű felújítása hosszú évtizedek óta várt előrelépést jelent. A fejlesztések célja, hogy a főváros közösségi közlekedése gyorsabb, kényelmesebb és környezetbarátabb legyen.

A dokumentum szerint emellett a kormány kiemelt célja, hogy a magyar vasúthálózat megfeleljen a mai európai normáknak. Felújítják többek között a Hatvan–Füzesabony, a Szeged–Békéscsaba és a Szeged–Kiskunfélegyháza vonalat. Ezek mindegyike

 a magyar ipar és a nemzetközi áruforgalom szempontjából is kulcsfontosságú.

A programban a nagyvárosi vasútállomások megújítása is szerepel, emellett öt új Duna-híd épül, többek között Mohácsnál, Esztergomnál, Vácon és Budapesten, amelyek összekötik az ország régióit.

Borítókép: A kormány beruházási keretprogramjának részeként a következő évtizedben a térség közlekedési központjává válhat Magyarország

