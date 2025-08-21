Elképesztő beruházásokat helyezett kilátásba a kormány

A kormány beruházási keretprogramjának részeként a következő évtizedben a térség közlekedési központjává válhat Magyarország. Ennek érdekében a dokumentum szerint új autópályák, gyorsforgalmi utak, vasútvonalak, Duna-hidak és repülőtéri beruházások valósulnak meg.

A közúti fejlesztések zászlóshajója a Budapestet délről elkerülő, új M100-as gyorsforgalmi út lesz, amely két új Duna-hidat is tartalmaz. A program része az M60-as Pécstől a horvát határig, illetve Bácsbokodig történő meghosszabbítása, az M9-es Szekszárd és Szeged közötti szakasza, valamint a főbb nemzetközi és regionális főutak négysávosítása.

Az M0-s körgyűrű és az M10-es fejlesztésével Budapest közlekedése is új szintre lép.

A főváros és környéke is kiemelt figyelmet kap. A Galvani híd megépítése, a Déli körvasút folytatása, valamint a HÉV-vonalak teljes körű felújítása hosszú évtizedek óta várt előrelépést jelent. A fejlesztések célja, hogy a főváros közösségi közlekedése gyorsabb, kényelmesebb és környezetbarátabb legyen.

A dokumentum szerint emellett a kormány kiemelt célja, hogy a magyar vasúthálózat megfeleljen a mai európai normáknak. Felújítják többek között a Hatvan–Füzesabony, a Szeged–Békéscsaba és a Szeged–Kiskunfélegyháza vonalat. Ezek mindegyike

a magyar ipar és a nemzetközi áruforgalom szempontjából is kulcsfontosságú.

A programban a nagyvárosi vasútállomások megújítása is szerepel, emellett öt új Duna-híd épül, többek között Mohácsnál, Esztergomnál, Vácon és Budapesten, amelyek összekötik az ország régióit.