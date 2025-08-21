ÚjbudaEtele térEtele út

Újbudán zaklatja a nőket egy nemrég szabadult férfi

Az Etele út környékén bukkant fel egy nemrég szabadult férfi, aki ittas állapotban fekszik a parkban, józanabb pillanataiban pedig a nőket zaklatja. Az esetet a helyiek mellett állatvédők is jelezték, a rendőrséget is értesítették.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 8:48
Budapest, 2023. január 14. A Kelenföld vasútállomásra vezető aluljáró bejárata az Etele térnél. Az állomás a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar mellett Budapest négy legforgalmasabb vasútállomása közé tartozik a főváros XI. kerületében, Kelenföld és Ő
Forrás: MTVA/Róka László
Az utóbbi hetekben több helyi lakó is arról számolt be, hogy egy különösen zavaró és félelmet keltő alak jelent meg Újbudán. A férfi állandó tartózkodási helye az Etele út 44/a–48/a melletti füves terület, ahol legtöbbször alkoholos állapotban fekszik a földön. Amikor azonban felkel, gyakran az arra járó nőket zaklatja, sokszor durva, sértő megjegyzéseket téve – írja a Borsonline.

Rendőrség (Forrás: MTI/Lakatos Péter)
A felvétel illusztráció (Forrás: MTI)

Az esetről a Tizenegy Állatvédő Egyesület is beszámolt, tagjai ugyanis személyesen találkoztak a férfival. „Az Etele út mellett szundikál a legény. Ami magában nem meglepő, de pénteken is itt volt, ittasan, és nőknek szólogatott be. Akkor váltottam vele pár szót, majd hívtunk egy járőrt” – olvasható az egyesület közösségi oldalán. A beszélgetésből kiderült: a férfi lakcím nélküli, és nemrég szabadult a börtönből. Az állatvédők arra kérik a környékbelieket, hogy amennyiben rendbontást tapasztalnak, azonnal hívják a rendőrséget.

Az elmúlt időszakban több hasonló eset is sokkolta az újbudaiakat. Júliusban egy másik férfi keltett riadalmat a kerületben: nőket követett, beszólogatott nekik, sőt egy esetben egy nyilvános vécé ajtaját próbálta betörni. Az illetőt különösen felismerhetővé tette Joker-mosoly tetoválása az arcán.

Az erőszakos esetek sorát erősítette egy augusztus 9-i tragédia is. Akkor N. Lászlót, egy helyi karbantartót rúgtak fejbe olyan súlyosan, hogy napokkal később belehalt sérüléseibe. A férfi csupán békíteni akart egy vitás helyzetben, amikor rátámadtak. A haláleset ügyében jelenleg is folyik a nyomozás.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

