Újbudán zaklatja a nőket egy nemrég szabadult férfi

Az utóbbi hetekben több helyi lakó is arról számolt be, hogy egy különösen zavaró és félelmet keltő alak jelent meg Újbudán. A férfi állandó tartózkodási helye az Etele út 44/a–48/a melletti füves terület, ahol legtöbbször alkoholos állapotban fekszik a földön. Amikor azonban felkel, gyakran az arra járó nőket zaklatja, sokszor durva, sértő megjegyzéseket téve – írja a Borsonline.

A felvétel illusztráció (Forrás: MTI)

Az esetről a Tizenegy Állatvédő Egyesület is beszámolt, tagjai ugyanis személyesen találkoztak a férfival. „Az Etele út mellett szundikál a legény. Ami magában nem meglepő, de pénteken is itt volt, ittasan, és nőknek szólogatott be. Akkor váltottam vele pár szót, majd hívtunk egy járőrt” – olvasható az egyesület közösségi oldalán. A beszélgetésből kiderült: a férfi lakcím nélküli, és nemrég szabadult a börtönből. Az állatvédők arra kérik a környékbelieket, hogy amennyiben rendbontást tapasztalnak, azonnal hívják a rendőrséget.

Az elmúlt időszakban több hasonló eset is sokkolta az újbudaiakat. Júliusban egy másik férfi keltett riadalmat a kerületben: nőket követett, beszólogatott nekik, sőt egy esetben egy nyilvános vécé ajtaját próbálta betörni. Az illetőt különösen felismerhetővé tette Joker-mosoly tetoválása az arcán.

Az erőszakos esetek sorát erősítette egy augusztus 9-i tragédia is. Akkor N. Lászlót, egy helyi karbantartót rúgtak fejbe olyan súlyosan, hogy napokkal később belehalt sérüléseibe. A férfi csupán békíteni akart egy vitás helyzetben, amikor rátámadtak. A haláleset ügyében jelenleg is folyik a nyomozás.

