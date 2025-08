Verstappen már döntött, de mi lesz Hamiltonnal és Antonellivel?

Merre tovább, Kimi Antonelli?

A Mercedes-istállónál a mindössze 18 éves Andrea Kimi Antonelli került Hamilton helyére, a szupertehetségnek kikiáltott tinédzser pedig nem is kezdett rosszul: Ausztráliában egy negyedik helyezéssel mutatkozott be, az év első szakaszában pedig stabil pontszerző volt, Miamiban még a sprintidőmérőt is megnyerte. A hetedik futam óta azonban valami elromlott: hazai nagydíján, az imolai versenyen, és azóta további három alkalommal kiesett az olasz, aki ugyan júniusban, Kanadában megszerezte élete első dobogóját – harmadik helyezést ért el – is, legutóbb, Belgiumban csupán 16. lett, miután a kvalifikáció első szakaszából sem tudott továbbjutni. Önbizalomvesztésről, kétségbeesettségről tanúskodott az időmérő utáni nyilatkozata is, ami valljuk be, nem is volna meglepő azok után, hogy Verstappen esetleges érkezése kapcsán az is felmerült, hogy egy év után lapátra kerül. Antonelli versenyen még egyszer sem győzte le márkatársát, Russellt, időmérőn is csupán egyszer, és nagyon úgy fest, hogy mentálisan gödörbe került. Számára a legegyszerűbb kiút ebből az volna, ha nagyot menne a Hungaroringen, ahol egy évvel ezelőtt a Forma–2-ben nyert is. Valószínűleg nyugodtabb nyári szünete lenne, ha már Mogyoródon tudna picit javítani.