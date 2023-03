Néhány hónapot sem bírt ki a burkolat a felújított Blaha Lujza téren

Épphogy átadták a felújított Blaha Lujza teret, már darabokban jön fel a bazalt kockakő. Kérdéses, hogy ki és miért kezdte felszedni a burkolatot az egyik pihenőszék mellett. Elképzelhető, hogy a silány kivitelezés következtében a vandáloknak nem volt nehéz dolguk a burkolat megbontásával, de az is lehetséges, hogy egy rosszul lerakott, gyenge minőségű kő körül kezdték bontani a burkolatot. Az ügyben kerestük a fővárost, de mindeddig nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

Fotó: Mirkó István

Mint ismeretes: a kőburkolattal már többször meggyűlt a főváros és a felújítást irányító BKK baja. A kivitelezéskor, a BKK korábbi közlése során, a műszaki ellenőr, a kivitelező és a térköveket gyártó cég együtt vizsgálta meg a lerakott térkövek teherbírását, kopásállóságát.

Ám a gyalogosforgalomnak ideiglenesen átadott területeken kisebb letöréseket, felületi hibákat, úgynevezett kipergéseket észleltek a szakemberek. Emiatt pedig a gyártó teljes körű laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a térkövek anyagát. Ebből derült ki, hogy bizonyos részek cserére szorulnak.

Szintén kontármunka jellemezte a tér másik oldalán lerakott járólapokat, amit a tér két oldaláról kezdtek befelé rakni a munkások, ám a találkozási pontnál nem passzolnak a lapok egymásba. Ezt a hibát úgy is hagyta a kivitelező, a réseket pedig betonnal öntötték ki, ahogy minden más olyan helyen, ahol oszlopot kellett kikerülni.

Fotó: Mirkó István

A Blaha Lujza tér felújításának a tervezését még Tarlós István főpolgármestersége alatt kezdte meg a főváros, bővebb műszaki tartalommal, ám kisebb költségvetésből. Karácsony Gergely főpolgármester addig húzta az időt, hogy az általa lecsökkentett terv végül négyszázmillió forinttal többe került, mintha az eredeti tervek szerint azonnal megkezdték volna a felújítást. Elhagyták például a tér központi részére tervezett pavilont, amiben kulturált illemhely is helyet kapott volna. A gyalogos-aluljárót is bővítették volna és egy lift is a tervek közt szerepelt, ugyanis az aluljáróba lejutás nem akadálymentes, ezen változtatott volna a főváros.

A fapados Blaha előkészítése és kivitelezése összesen három évig tartott és 4,56 milliárd forintba került. Eredetileg a felújítás kiterjedt a Blaha Lujza térre és közvetlen környezetére is, végül a józsefvárosi Fidesz aláírásgyűjtési akciója nyomán a VIII. kerületi önkormányzat a zsebébe nyúlt, így megvalósulhatott a Somogyi Béla utca felújítása is.

Karácsony Gergely azzal indokolta a költséges újratervezést, hogy azt nem tartották eléggé zöldnek. Ami azért is érdekes, mert az eredeti tervekben ugyanazok a zöld szigetek szerepeltek, továbbá a Rákóczi útra is terveztek fákat, ami az új tervben már nem volt fellelhető és nem is valósult meg. Tehát az újratervezés leginkább az elemek csonkítására vonatkozott, mert a főváros azt gondolta, ezzel csökkenteni lehet a költségeket.

Borítókép: Ismét feljött a kő a téren (Fotó: Mirkó István)