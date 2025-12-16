Szentkirályi AlexandraTisza Pártidősek

Szentkirályi Alexandra: Végtelenül embertelen, hogy a tiszás szakértő a nyugdíjasok halálával spekulál + videó

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint „végtelenül embertelen, hogy a tiszás szakértő a nyugdíjasok halálával spekulál, ugyanakkor a Tisza Párt környékén már régóta támadás alatt áll a 13. és a 14. havi nyugdíj is. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a kormánypártok célja nem a megvonás, hanem az idősek támogatása és megbecsülése.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 12:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Végtelenül embertelen gondolat, de olyan értelemben nincs benne újdonság, hogy a baloldali, tiszás szakértők már egy jó ideje támadják nemcsak a 14. havi nyugdíjat, hanem a 13. havit is – reagált Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő tegnap kirobbant botrányára Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője. 

Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő (Forrás: Youtube)
Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő (Forrás: YouTube)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíja, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, 

sok tiszás megmondó még annak is örül, hogy az idősek elhaláloznak, mert szerintük az majd nekik kedvez a választásokon. 

– Ez egészen felháborító – jegyezte meg. 

Ezzel szemben szerinte a kormánypártoknak az idősekhez való hozzáállását jól szemlélteti, milyen eseményre tart épp, a videó felvétele közben. Elmondása szerint egy Gondosóra programmal kapcsolatos rendezvényre megy, az eszköz már 900 ezer magyar embernek segít, és több mint 70 ezer esetben életet mentett. 

– Mi azon dolgozunk, hogy az idős honfitársaink egyrészt megkapják azt, amit megérdemelnek egy hosszú, ledolgozott élet után, ha jobban megy a gazdaságnak. Azon, hogy tudjunk nyugdíjprémiumot adni, őrizzék meg a nyugdíjak az értékállóságukat és a 13. havi nyugdíj után fokozatosan a 14. havi nyugdíjat is bevezetjük. Szeretjük őket, vigyázunk rájuk és azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyenek – zárta videóüzenetét Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu