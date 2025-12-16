Szentkirályi Alexandra: Végtelenül embertelen, hogy a tiszás szakértő a nyugdíjasok halálával spekulál + videó

– Végtelenül embertelen gondolat, de olyan értelemben nincs benne újdonság, hogy a baloldali, tiszás szakértők már egy jó ideje támadják nemcsak a 14. havi nyugdíjat, hanem a 13. havit is – reagált Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő tegnap kirobbant botrányára Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő (Forrás: YouTube)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíja, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett,

sok tiszás megmondó még annak is örül, hogy az idősek elhaláloznak, mert szerintük az majd nekik kedvez a választásokon.

– Ez egészen felháborító – jegyezte meg.

Ezzel szemben szerinte a kormánypártoknak az idősekhez való hozzáállását jól szemlélteti, milyen eseményre tart épp, a videó felvétele közben. Elmondása szerint egy Gondosóra programmal kapcsolatos rendezvényre megy, az eszköz már 900 ezer magyar embernek segít, és több mint 70 ezer esetben életet mentett.

– Mi azon dolgozunk, hogy az idős honfitársaink egyrészt megkapják azt, amit megérdemelnek egy hosszú, ledolgozott élet után, ha jobban megy a gazdaságnak. Azon, hogy tudjunk nyugdíjprémiumot adni, őrizzék meg a nyugdíjak az értékállóságukat és a 13. havi nyugdíj után fokozatosan a 14. havi nyugdíjat is bevezetjük. Szeretjük őket, vigyázunk rájuk és azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyenek – zárta videóüzenetét Szentkirályi Alexandra.