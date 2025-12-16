bod péter ákosadótisza párt

Védekezésbe ment át az adófizetőket malachoz hasonlító Bod Péter Ákos

Védekezni kezdett botrányt okozó mondatai után Bod Péter Ákos. A jegybank volt elnöke december elején malachoz hasonlította az adófizetőket, és megfent késhez az adóemelést, ám most azt állítja: szavait félreértették. Magyar Péter eközben sietve leszögezte, hogy Bod Péter Ákosnak nincs köze a Tiszához, csakhogy az elmúlt másfél év történései azt mutatják, ez nem igaz. A közgazdász az elsők között, már tavaly márciusban beállt Magyar mögé, emellett egyeztetett a Tisza szakmai csapatával a tervezett adóváltoztatásokról, és a legfontosabb témákban hasonló véleményt fogalmaz meg.

Munkatársunktól
2025. 12. 16. 12:00
Fotó: Földi Imre
Miután nyilvánosságra kerültek Bod Péter Ákos sokkoló szavai, a volt jegybankelnök jobbnak látta, ha védekezés megy át. És ebbe bekapcsolódott Magyar Péter is. De kezdjük az elején!

Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen vett részt előadóként december 9-én, ahol így fogalmazott: „Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap. Azt gondolom, anélkül, hogy most előreszaladnánk és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni. 

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként, nagyobb részt”

Világos beszéd: a következő kormánynak a személyi jövedelemadón és a társasági adón is változtatnia kell, a terheket meg kell emelnie, de ezt a választás előtt nem szabad elmondani a nyilvánosságnak.

– Hölgyeim és uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk – ezt már Orbán Viktor miniszterelnök jegyezte meg a közösségi médiában. A kormányfő bejegyzésére reagált Bod Péter Ákos és Magyar Péter is.

 

 

Védekezés és Magyar Péter segítsége

A volt jegybankelnök megpróbálta viccel elütni botrányos szavai élét, majd védekezésbe, magyarázkodásba kezdett. A közösségi médiában Bod Péter Ákos egyrészt arról írt, hogy köszöni a reklámot a miniszterelnöknek, másrészt azt fejtegette, hogy szavait nem is úgy kell érteni. Ő és előadótársai csak elemezték a gazdaság helyzetét, eközben kritizálták „minden szakpolitikai ügy túlpolitizálását” és azt hangsúlyozták, milyen fontos a józan elemzés, az értelmes társadalmi vita. Amíg ugyanis szerinte „szakmai vita nincs, a hatalom böllérként tekint a társadalomra”.

Gyorsan bekapcsolódott Magyar Péter is. A Tisza elnöke a tőle megszokott stílusban, szintén a közösségi médiában, arról írt: a Fidesz riogat, „hamisított hazugságokat” terjeszt, majd arra utalt, hogy Bod Péter Ákos egyébként fideszes.

Beállt a Tisza mögé

Csakhogy ennek éppen az ellenkezője igaz, Bod Péter Ákos felsorakozott a Tisza Párt mögött. Ráadásul nem is új keletű fejlemény ez.

Létezik egy v21 nevű csoport, amely jórészt régi baloldali figurákat fog egybe

Ennek a csoportnak a tagja – a Tisza körül szintén felbukkant Katona Tamás, vagy Magyar Péter tanácsadója, Raskó György mellett – Bod Péter Ákos is, olyannyira, hogy ő a szervezet társelnöke.

 A v21 az előző választás idején Márki-Zay Péterben látta a megfelelő miniszterelnök-jelöltet, majd tavaly tavasszal, azaz egy hónappal politikai színre lépése után, beállt Magyar Péter mögé, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét.

De Bod Péter Ákosnak személyes és szakmai kapcsolata is van a Tiszával, erről éppen maga vallott. 

Februárban a személyi jövedelemadó átalakítása kapcsán arról beszélt, hogy áttanulmányozta Magyar Péter erről mondott véleményét és a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről.

Pontosan így fogalmazott: „Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el […], a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.” De ezt is mondta: „Ezért én, ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”

A többkulcsos adó mellett a volt jegybankelnök nem másutt, mint a győri Híd Tisza-sziget vendégeként beszélt.

Ugyanazt mondja, mint a Tisza

Bod Péter Ákost a különféle megszólalásai is a Tiszához kapcsolják. Legutóbb például azt fejtegette, 

jó, hogy Magyar Péter nem mond semmit a terveiről, ő pedig mint szakértő, ezt nem is erőlteti, nehogy kiderüljön valami, ami elriaszthatná a választókat.

A közgazdász így fogalmazott: „Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter, erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó.”

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Tisza Pártnak készült több száz oldalas megszorítócsomagban is többkulcsos adó szerepel, ahogy a tervezet hozzányúlna a társasági adóhoz is. A dokumentumban szereplő tételek több ezer milliárdos megszorítást jelentenek. Bod Péter Ákos – akárcsak Magyar – hamisítást emleget a nyilvánosságra került tervek kapcsán.

A Tisza házi sajtójában, a Kontrollon is többször felbukkant volt jegybankelnök Ukrajnáról és a rezsicsökkentésről is a Tiszához hasonlóan gondolkodhat. Júniusban látott napvilágot a hír, hogy félszáz közéleti szereplő írt támogató hangvételű nyílt levelet az ukrán népnek. 

A levél a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz is köthető, az aHang oldalán jelent meg, az aláírók között pedig ott volt Bod Péter Ákos is. 

A dokumentum olyan elemeket tartalmazott, amelyek párhuzamba állíthatók az Európai Parlamentben ukránbarát és háborúpárti politikát folytató Tisza alapállásával. 2022 májusában pedig a rezsicsökkentést támadta a közgazdász, mondván: az rettentő sokba van a költségvetésnek.

