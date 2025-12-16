Védekezésbe ment át az adófizetőket malachoz hasonlító Bod Péter Ákos

Miután nyilvánosságra kerültek Bod Péter Ákos sokkoló szavai, a volt jegybankelnök jobbnak látta, ha védekezés megy át. És ebbe bekapcsolódott Magyar Péter is. De kezdjük az elején!

Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen vett részt előadóként december 9-én, ahol így fogalmazott: „Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap. Azt gondolom, anélkül, hogy most előreszaladnánk és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni.

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként, nagyobb részt”

Világos beszéd: a következő kormánynak a személyi jövedelemadón és a társasági adón is változtatnia kell, a terheket meg kell emelnie, de ezt a választás előtt nem szabad elmondani a nyilvánosságnak.

– Hölgyeim és uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk – ezt már Orbán Viktor miniszterelnök jegyezte meg a közösségi médiában. A kormányfő bejegyzésére reagált Bod Péter Ákos és Magyar Péter is.

Védekezés és Magyar Péter segítsége

A volt jegybankelnök megpróbálta viccel elütni botrányos szavai élét, majd védekezésbe, magyarázkodásba kezdett. A közösségi médiában Bod Péter Ákos egyrészt arról írt, hogy köszöni a reklámot a miniszterelnöknek, másrészt azt fejtegette, hogy szavait nem is úgy kell érteni. Ő és előadótársai csak elemezték a gazdaság helyzetét, eközben kritizálták „minden szakpolitikai ügy túlpolitizálását” és azt hangsúlyozták, milyen fontos a józan elemzés, az értelmes társadalmi vita. Amíg ugyanis szerinte „szakmai vita nincs, a hatalom böllérként tekint a társadalomra”.

Gyorsan bekapcsolódott Magyar Péter is. A Tisza elnöke a tőle megszokott stílusban, szintén a közösségi médiában, arról írt: a Fidesz riogat, „hamisított hazugságokat” terjeszt, majd arra utalt, hogy Bod Péter Ákos egyébként fideszes.