világgazdaságegyesült államokfordulatKínai Népköztársaságnyersolajoroszország

Zuhanórepülésben a nyersolajárak: a békepárti fordulat és a kínai adatok döntöttek

A világpiac már árazza a békét. Az orosz–ukrán konfliktus lezárásának növekvő esélye, valamint a gyengélkedő kínai gazdaság friss adatai együttesen okoztak drasztikus áresést a nyersolaj piacán. A nemzetközi jegyzések olyan szintre süllyedtek kedden, amire a koronavírus-járvány legnehezebb időszaka óta nem volt példa.

2025. 12. 16. 12:32
Az orosz olajszármazékokat importáló országok között szerepel Tajvan is. Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A keddi kereskedés során már a korai órákban érezhető volt a fordulat szele Ázsiában, ahol az eladók vették át az irányítást. A befektetők optimizmusa a washingtoni és kijevi egyeztetések hírére erősödött meg, a piacok láthatóan az orosz–ukrán háború tárgyalásos lezárására számítanak. Ezt a folyamatot gyorsították fel a Kínából érkező, vártnál gyengébb gazdasági mutatók is, a két hatás pedig együttesen soha nem látott nyomás alá helyezte a globális referencia-árfolyamokat, írja a Világgazdaság. A békepárti fordulatnak köszönhetően kedvezőbb nyersolajáraknak nézünk elébe.

A Covid-időszakban látott mélypontra esett a nyersolaj ára. / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock
A Covid-időszakban látott mélypontra esett a nyersolaj ára.  Fotó: Zhengzaishuru/Shutterstock

Jó hír, egyre olcsóbb a nyersolaj

Délelőtt 10-ig az amerikai WTI nyersolaj ára hordónként már 1,3 százalékkal, 56,1 dollárra, míg az északi-tengeri Brenté 1,2 százalékkal, 59,85 dollárra esett. Mindkét benchmark utoljára 2021 elején, amikor még javában tombolt a koronavírus-pandémia, járt ezen a szinten, ráadásul ezúttal az amerikai dollár is extrém gyenge.

Az Egyesült Államok hétfőn jelezte, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodás közelebb lehet, mint valaha, miután Washington beleegyezett, hogy erős biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek, bár a területi kérdések továbbra is megoldatlanok.

A megállapodás létrejötte azonban megnyithatja az utat az orosz olajra kivetett amerikai szankciók feloldása előtt, ami potenciálisan meglódítaná a globális kőolajkínálatot. A piacon ennek hatására várhatóan túlkínálat alakulna ki, mivel az OPEC+ olajkartellbe tömörült termelő államok már visszaemelték korábban lecsökkentett kitermelésüket, míg a kartellen kívüli országok, különösen az amerikai kontinensen, szintén növelik a termelést.

A világ legnagyobb olajimportőre is besegített

Tovább fokozták a nyersolajon a nyomást a hétfőn közzétett, vártnál gyengébb kínai gazdasági adatok, amelyek aggodalmat keltettek a világ legnagyobb nyersolajimportőrének az eredetileg becsültnél lassabban növekvő energiaigénye miatt. 

Ezek a tényezők pedig bőven ellensúlyozzák az amerikai–venezuelai feszültségek növekedéséből adódó, esetleges ellátási fennakadásokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A hétfőn közzétett hivatalos statisztikák szerint Kína gyári termelése 15 hónapos mélypontra esett vissza, a kiskereskedelmi forgalom pedig közel három éve a leglassabb ütemben bővült. A Kínából érkező, gyenge keresleti jelzések mellett ráadásul más ázsiai országokból is folyamatosan olyan kedvezőtlen kereskedelmi és ipari adatok érkeznek, amelyek már hónapok óta nyomás alatt tartják a nyersolajárakat.

Elemzők szerint rövid távon kitarthat a jelenlegi gyengülő trend, egészen addig nem várható nagyobb áremelkedés a piacon, amíg nem áll be egyértelmű változás a keresletben, vagy jelentős ellátási zavar.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu/Stringer)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.