Leváltják az edzőt, aki Bognár György és Hornyák Zsolt mellé került az NB I-ben

Hivatalos honlapján jelentette be az MTK labdarúgócsapata, hogy az őszi szezon végével távozik Horváth Dávid a vezetőedzői posztról, és a helyét Pinezits Máté veszi majd át. A döntés váratlan, hiszen Horváth Dávid a második legrégebb óta állásban lévő edző az NB I-ben közvetlenül Hornyák Zsolt után és Bognár György előtt, de egy átszervezés keretében marad az MTK-nál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 11:41
Horváth Dávid az NB I-ben az egyik legrégebb óta állásban lévő edző, de távozik az MTK éléről Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kedd délelőtt jelentette be az MTK, hogy az őszi szezon végével Horváth Dávid búcsúzik a vezetőedzői poszttól, de a klubtól nem: a 40 éves szakember a klub hosszú távú szakmai stratégiájáért felel majd a jövőben. Az új vezetőedző pedig a 41 éves Pinezits Máté lesz, aki korábban dolgozott az MTK utánpótlását adó Sándor Károly Akadémián, volt a Honvéd edzője, tavaly nyár óta pedig az NB II-es Kozármisleny csapatát vezette.

Horváth Dávid távozik az MTK éléről vezetőedzőként
Horváth Dávid távozik az MTK éléről vezetőedzőként. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Horváth Dávid távozása váratlan, az MTK jelenleg a nyolcadik helyen áll az NB I-ben, a klub az elmúlt három és fél évben töretlenül bízott benne. Ezzel egyébként Horváth a második legrégebb óta állásban lévő edző jelenleg az élvonalban a Puskás Akadémiát több mit hat éve irányító Hornyák Zsolt mögött és a Paksot lassan három éve újra sikerrel vezető Bognár György előtt.

Nem szokványos edzőváltás az NB I-ben

Az MTK részéről Selei András klubigazgató így magyarázta a döntést:

„Ez a lépés túlmutat egy hagyományos edzőváltáson. Egy hosszabb időszak és közös gondolkodás eredménye ez, amiből meggyőződésünk szerint a klub hosszú távon profitálni fog. Horváth Dáviddal az elmúlt években mindvégig őszinte, partneri kapcsolatunk volt, ezért az elmúlt időszak történéseit is reálisan tudtuk közösen értékelni. A döntést az MTK Budapest jelenének és jövőjének figyelembevételével hoztuk meg. Úgy gondoljuk, vállalt filozófiánkhoz a legjobb vezetőedzőt találtuk meg Pinezits Máté személyében, aki új látásmódot is hozhat az öltözőbe. Hisszük, hogy ez a változás egy új lehetőség is egyben minden fél számára.”

Horváth Dávid az őszi szezon utolsó körében, e hétvégén a Zalaegerszeg elleni idegenbeli meccsen búcsúzik az MTK kispadjától.

