Carragher kiosztotta Szalahot a Liverpool megalázó veresége után

A Liverpool korábbi védője, Jamie Carragher a Sky Sports műsorában kritizálta Mohamed Szalahot, aki a csapat kínos veresége után sem állt a kamerák elé szombaton. Carragher Virgil van Dijkot, a Liverpool csapatkapitányát állította szembe Szalahval. A szakértő ezután Arne Slotról is beszélt, aki minden eddiginél nagyobb nyomás alatt van a 12 Premier League-forduló alatt elvesztett hat vereség után.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 6:48
Mohamed Szalah sincs jó formában a Liverpoolban
Mohamed Szalah sincs jó formában a Liverpoolban Fotó: AFP/Darren Staples
A Liverpoolnál továbbra is keresik a magyarázatot arra, ami hétvégén történt. Arne Slot együttese lejtmenete a válogatottszünet után sem ért véget, szombaton a Nottingham Forest 3-0-ra nyert az Anfielden, ezzel a Liverpool már az alsóházat jelentő 12. helyre csúszott vissza. Hétfő este az Everton a Manchester United otthonában nyert, így a városi rivális is megelőzte Szoboszlai Dominikékat, ez pedig egy újabb fájdalmas pont a Liverpool-szurkolóknak a mostani idényben. Jamie Carragher, a klub korábbi védője, jelenleg többek között a Sky Sports szakértője Mohamed Szalah kapcsán volt kritikus a hétvégi vereség után. 

Virgil van Dijk a kamerák elé állt a Liverpool legújabb veresége után, Mohamed Szalah azonban nem tett így
Virgil van Dijk a kamerák elé állt a Liverpool legújabb veresége után, Mohamed Szalah azonban nem tett így  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Carragher Szalahnak üzent a Liverpool hétvégi teljesítménye után

A 3-0-s zakó után a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk némiképp kötelességből, de nyilatkozott az újságíróknak, amelyekben a csapattársainak is üzent. – Nem elég, ha elmondjuk, hogy milyen rossz a helyzet, tennünk is kell ellene. A csapatban mindenkinek felelősséget kell vállalnia a mai teljesítménye után, a futball egy csapatjáték.

Carragher azt tette szóvá, hogy a csapat másik vezére – bár ez a mostani idényben nem igaz –, Szalah nem adott interjút, amivel akár a szurkolókat is megnyugtatta volna kicsit.

– Van Dijk a meccs után úgy beszélt, ahogy egy csapatkapitánynak kell, és káosznak nevezte a Liverpoolt – kezdte Carragher a Monday Night Football című műsorban. – Van Dijk idén a vereségek után gyakran nyilatkozik, de más játékosoknak is a klub nevében kéne beszélniük. Egy éve ezen a hétvégén Mohamed Szalah nem félt a kamerák elé állni és a jövőjéről beszélni.

Az angol védő itt arra a Southampton–Liverpool (2-3) Premier League-mérkőzésre gondolt, amikor a csapatbuszhoz menet Szalah megállt, és a nyáron lejáró – végül két évvel meghosszabbított – szerződéséről beszélt, pontosabban arról, hogy mennyire nem haladnak a tárgyalások. A klubra helyezett nyomás sikeres volt. 

Csak akkor hallom Szalahot beszélni, amikor megkapja a meccs legjobb játékosa díjat, vagy új szerződésre van szüksége. Szeretném látni, hogy Mo Szalah a Liverpool egyik vezetőjeként, legendájaként lép elő, és a csapat nevében beszél, nem mindig a kapitánynak kellene ezt tennie

– folytatta Carragher, aki egyértelműen üzent ezzel az egyiptomi szélsőnek. 

Szalah teljesen formán kívül

A 33 éves szélső noha szerződést hosszabbított, egyelőre keresi régi énjét. Jól látszik, hogy a csapatban történt változások rá is negatív hatással vannak, Trent Alexander-Arnold távozását Szalah érzi meg a legjobban.

  • 16 mérkőzés
  • 5 gól
  • 3 gólpassz

Szalah az elmúlt négy tétmeccsén nem talált a kapuba, Slot viszont ennek ellenére sem cserélte le őt. Az egyiptomi ráadásul december második felében Angliát is elhagyja az Afrikai Nemzetek Kupája miatt, és Egyiptom menetelésétől függ, hogy mennyi meccset hagy ki Liverpoolban – ha a Fáraók egészen a döntőig menetelnek, akkor a Vörösök akár hét összecsapásra is elveszíthetik a szélsőt. Persze, az egyiptomi jelen formájában ezt a klub kevésbé fogja megérezni.

Carragher szerint Slotnak maradnia kell a Liverpool élén

Az angol szakértő ezután azt is elmondta a műsorban, hogy Sloton természetesen hatalmas a nyomás, miután az első idényében már bajnok lett a csapat élén, míg a nyáron közel 500 millió euróért kapott új játékosokat. Carragher Jürgen Kloppot, a klub korábbi legendás edzőjét állította párhuzamba Slottal.

– Jürgen Kloppnak is voltak nehéz pillanatai – egy időben hat mérkőzést veszített zsinórban az Anfielden a bajnokságban… Persze akkor a koronavírus miatt nem voltak szurkolók a stadionban. Soha nem éreztem, hogy az emberek Klopp pozíciójáról úgy beszéltek volna, ahogyan a hétvégén Arne Slot pozíciójáról. 

Ez a helyzet természetes, hiszen ő a világ egyik legnagyobb klubjának menedzsere, de szerintem nem szabad arról beszélni vagy gondolkodni, hogy ez a menedzser elveszíti az állását ebben a szezonban

– zárta Carragher, aki egyértelműen bevédte Slotot – aki egyébként a Liverpool-edzők közül a legtöbb pontot szerezte az első 50 bajnoki mérkőzésén (31 győzelem, 103 pont).

A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligája alapszakaszában javíthat, a holland PSV Eindhovent fogadja az Anfielden.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

