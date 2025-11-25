Carragher kiosztotta Szalahot a Liverpool megalázó veresége után

A Liverpoolnál továbbra is keresik a magyarázatot arra, ami hétvégén történt. Arne Slot együttese lejtmenete a válogatottszünet után sem ért véget, szombaton a Nottingham Forest 3-0-ra nyert az Anfielden, ezzel a Liverpool már az alsóházat jelentő 12. helyre csúszott vissza. Hétfő este az Everton a Manchester United otthonában nyert, így a városi rivális is megelőzte Szoboszlai Dominikékat, ez pedig egy újabb fájdalmas pont a Liverpool-szurkolóknak a mostani idényben. Jamie Carragher, a klub korábbi védője, jelenleg többek között a Sky Sports szakértője Mohamed Szalah kapcsán volt kritikus a hétvégi vereség után.

Virgil van Dijk a kamerák elé állt a Liverpool legújabb veresége után, Mohamed Szalah azonban nem tett így Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Carragher Szalahnak üzent a Liverpool hétvégi teljesítménye után

A 3-0-s zakó után a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk némiképp kötelességből, de nyilatkozott az újságíróknak, amelyekben a csapattársainak is üzent. – Nem elég, ha elmondjuk, hogy milyen rossz a helyzet, tennünk is kell ellene. A csapatban mindenkinek felelősséget kell vállalnia a mai teljesítménye után, a futball egy csapatjáték.

Carragher azt tette szóvá, hogy a csapat másik vezére – bár ez a mostani idényben nem igaz –, Szalah nem adott interjút, amivel akár a szurkolókat is megnyugtatta volna kicsit.

– Van Dijk a meccs után úgy beszélt, ahogy egy csapatkapitánynak kell, és káosznak nevezte a Liverpoolt – kezdte Carragher a Monday Night Football című műsorban. – Van Dijk idén a vereségek után gyakran nyilatkozik, de más játékosoknak is a klub nevében kéne beszélniük. Egy éve ezen a hétvégén Mohamed Szalah nem félt a kamerák elé állni és a jövőjéről beszélni.

Az angol védő itt arra a Southampton–Liverpool (2-3) Premier League-mérkőzésre gondolt, amikor a csapatbuszhoz menet Szalah megállt, és a nyáron lejáró – végül két évvel meghosszabbított – szerződéséről beszélt, pontosabban arról, hogy mennyire nem haladnak a tárgyalások. A klubra helyezett nyomás sikeres volt.

Csak akkor hallom Szalahot beszélni, amikor megkapja a meccs legjobb játékosa díjat, vagy új szerződésre van szüksége. Szeretném látni, hogy Mo Szalah a Liverpool egyik vezetőjeként, legendájaként lép elő, és a csapat nevében beszél, nem mindig a kapitánynak kellene ezt tennie

– folytatta Carragher, aki egyértelműen üzent ezzel az egyiptomi szélsőnek.