Nyolc év után ismét Magyarországon lép fel a The Prodigy

Magyarországon ad koncertet a The Prodigy, az elektronikus zene történetének egyik legnagyobb hatású formációja július 4-én a SopronFest színpadán tér vissza a magyar közönség elé.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 12:35
Fotó: Theprodigy.com/Morten Rygaard
A The Prodigy nyolc év után lép fel ismét Magyarországon a korábbi VOLT Fesztivál helyszínén, a soproni Lövérekben, ahol az elmúlt évtizedekben többször is koncerteztek telt ház előtt.

The Prodigy
Jövőre Magyarországra érkezik a The Prodigy. Fotó: Prodigy.com

A The Prodigy többször adott telt házas koncertet hazánkban

A kedvezményes jegyek december 16-tól karácsonyig érhetők el.

A SopronFestet jövőre negyedik alkalommal rendezik meg. Július első hetében a városban többtucatnyi helyszínen gasztronómiai programok, kiállítások, irodalmi estek és koncertek várják a közönséget.

A Lövérekben július 2. és 4. között a The Prodigy mellett fellép mások mellett Azahriah, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Dzsúdló, Beton.Hofi, a Pogány Induló, Manuel és a Parno Graszt is.

Az 1990-ben alakult The Prodigy az elektronikus zene radikális újítói közé tartozik. Liam Howlett produceri látásmódja és a tagok intenzív színpadi jelenléte az 1990-es évek és az ezredforduló fesztiválkultúrájának egyik megkerülhetetlen csapatává tették a zenekart. 

Legismertebb slágereik: a Firestarter, a Voodoo People, a No Good, az Out of Space vagy a Smack My Bitch Up. 

A 2019-ben elhunyt Keith Flint tragédiája után a zenekar hosszabb szünetre vonult, miközben világszerte kérdés volt, hogy a Prodigy képes lesz-e folytatni egyik legmarkánsabb arca nélkül.

A zenekar 2025-ben headlinerként lépett fel olyan rangos nemzetközi eseményeken, mint a Glastonbury vagy a Coachella, a jövő áprilisra tervezett brit és ír arénaturnéjuk pedig minden idők leggyorsabban telt házat hozó koncertsorozata lett.

Korábban szinte hazajártak Magyarországra, hiszen sokáig nem telhetett el fesztiválszezon nélkülük, többször adtak telt házas koncertet a Szigeten, a Balaton Soundon és a VOLT Fesztiválon.

 

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

