Zsigó Róbert

Zsigó Róbert: A Tisza öt perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat + videó

Újabb nyilatkozatokból derül ki, mire készül a baloldal, és milyen következményekkel járna a nyugdíjasok számára a Tisza megszorítócsomagja – hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videóban. A kiszivárgott Tisza-csomag a jövő nyugdíjasait is is érintené – mondta Zsigó Róbert.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16.
Fotó: Polyák Attila
„A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Zsigó Róbert. 

Budapest, 2025. december 8. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 8-án. MTI/Balogh Zoltán
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára felsorolta, hogy az eddig nyilatkozatok fényében „mit lehet tudni, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak”. 

A tervezett 20 százalékos  nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan havi 35 ezer forintot venne el

– sorolta a politikus. 

Hozzátette, hogy a kiszivárgott tervek nemcsak a jelenlegi nyugdíjasokat érintenék. 

„A kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani nyugdíjasokat érintené, hanem a jövő nyugdíjasait is, vagyis a ma dolgozó embereket”

 – fogalmazott. Véleménye szerint „a terv lényege ismerős, a baloldal rég erre készül”.

Zsigó Róbert szerint a balodali megszorítócsomag egyik következménye az lenne, hogy „az állam kivonulna a nyugdíjrendszerből”, megszűnne a garantált állami nyugdíj, és kötelező befizetéseket írnának elő magánnyugdíjpénztárakba. Hozzátette: „semmilyen garancia nem lenne arra, hogy ki mennyi nyugdíjat kap”, és egyetlen rossz döntés is súlyos következményekkel járhatna.

 „Ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon” – fogalmazott Zsigó Róbert

Az államtitkár emlékeztetett, hogy amíg nemzeti kormány van, addig a nyugdíjasok számíthatnak a kormány támogatására. „A nyugdíj garantált és adómentes” – mondta.

Zsigó Róbert emlékeztetett arra is, hogy 

januártól inflációkövető, 3,6 százalékos nyugdíjemelés lép életbe, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti összege.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Polyák Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

