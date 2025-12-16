Zsigó Róbert: A Tisza öt perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat + videó

„A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Zsigó Róbert.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára felsorolta, hogy az eddig nyilatkozatok fényében „mit lehet tudni, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak”.

A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan havi 35 ezer forintot venne el

– sorolta a politikus.

Hozzátette, hogy a kiszivárgott tervek nemcsak a jelenlegi nyugdíjasokat érintenék.

„A kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani nyugdíjasokat érintené, hanem a jövő nyugdíjasait is, vagyis a ma dolgozó embereket”

– fogalmazott. Véleménye szerint „a terv lényege ismerős, a baloldal rég erre készül”.

Zsigó Róbert szerint a balodali megszorítócsomag egyik következménye az lenne, hogy „az állam kivonulna a nyugdíjrendszerből”, megszűnne a garantált állami nyugdíj, és kötelező befizetéseket írnának elő magánnyugdíjpénztárakba. Hozzátette: „semmilyen garancia nem lenne arra, hogy ki mennyi nyugdíjat kap”, és egyetlen rossz döntés is súlyos következményekkel járhatna.

„Ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon” – fogalmazott Zsigó Róbert.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy amíg nemzeti kormány van, addig a nyugdíjasok számíthatnak a kormány támogatására. „A nyugdíj garantált és adómentes” – mondta.

Zsigó Róbert emlékeztetett arra is, hogy