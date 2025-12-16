Zsigó Róbert: A Tisza öt perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat + videó

„A Tisza 5 perc alatt elvenné a 14. havi nyugdíjat és nyugdíjadót vezetne be” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Zsigó Róbert.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára felsorolta, hogy az eddig nyilatkozatok fényében „mit lehet tudni, mire készül a baloldal és mit hozna a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak”.
A tervezett 20 százalékos nyugdíjadó egy átlagos nyugdíjastól havonta közel 49 ezer forintot, egy özvegyi nyugdíjastól átlagosan havi 35 ezer forintot venne el
– sorolta a politikus.
Hozzátette, hogy a kiszivárgott tervek nemcsak a jelenlegi nyugdíjasokat érintenék.
„A kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani nyugdíjasokat érintené, hanem a jövő nyugdíjasait is, vagyis a ma dolgozó embereket”
– fogalmazott. Véleménye szerint „a terv lényege ismerős, a baloldal rég erre készül”.
Zsigó Róbert szerint a balodali megszorítócsomag egyik következménye az lenne, hogy „az állam kivonulna a nyugdíjrendszerből”, megszűnne a garantált állami nyugdíj, és kötelező befizetéseket írnának elő magánnyugdíjpénztárakba. Hozzátette: „semmilyen garancia nem lenne arra, hogy ki mennyi nyugdíjat kap”, és egyetlen rossz döntés is súlyos következményekkel járhatna.
„Ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon” – fogalmazott Zsigó Róbert.
Az államtitkár emlékeztetett, hogy amíg nemzeti kormány van, addig a nyugdíjasok számíthatnak a kormány támogatására. „A nyugdíj garantált és adómentes” – mondta.
Zsigó Róbert emlékeztetett arra is, hogy
januártól inflációkövető, 3,6 százalékos nyugdíjemelés lép életbe, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti összege.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!