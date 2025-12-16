Orbán Viktor: Baloldali, liberális kormányt akar Brüsszel

Brüsszel már ’18-ban is, ’22-ben is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor közölte Brüsszel terveit (Fotó: AFP)

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta:

Birodalmi helytartók kellenek, nem pedig szuverén nemzetállamok, másfelől lett egy nyílt konfliktus, egy seb, egy éles törés, egy nyílt törés Brüsszel és Magyarország között a migráció miatt. És a migrációban mutatott magyar ellenszegülés óta nem is csinálnak ebből titkot, nyílt terveik vannak arra, hogy hogyan kell nekik végre egy baloldali, liberális, Brüsszel-párti kormány a mostani nemzeti kormány helyett.

A kormányfő hozzáfűzte: „Ennyiben nincs új a nap alatt, olyan, mint gyerekkoromban a régi cirkuszi produkció. Minden választáson megpróbálkoznak.”

Most az ellenzéki pártokat félretolták, csináltak egy újat, előkaptak a kalapból egy másik, de lényegét tekintve ugyanolyan embert, tehát ebből a szempontból nem változik itt semmi. Az a kérdés, hogy hazafias kormányt akarunk, vagy épp Brüsszel alávetettségében működő kormányt akarunk

– zárta gondolatait Orbán Viktor.