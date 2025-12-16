kormányorbán viktorbrüsszel

Orbán Viktor: Baloldali, liberális kormányt akar Brüsszel

A magyar miniszterelnök egy interjúban kifejtette, hogy mi Brüsszel célja Magyarországon. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „a migrációban mutatott magyar ellenszegülés óta nem is csinálnak ebből titkot, nyílt terveik vannak arra, hogy hogyan kell nekik végre egy baloldali, liberális, Brüsszel-párti kormány a mostani nemzeti kormány helyett”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 12:11
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető (Fotó: MTI/Miniszterelnök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszel már ’18-ban is, ’22-ben is meg akarta buktatni a nemzeti kormányt. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor közölte Brüsszel terveit (Fotó: AFP)
Orbán Viktor közölte Brüsszel terveit (Fotó: AFP)

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta:

Birodalmi helytartók kellenek, nem pedig szuverén nemzetállamok, másfelől lett egy nyílt konfliktus, egy seb, egy éles törés, egy nyílt törés Brüsszel és Magyarország között a migráció miatt. És a migrációban mutatott magyar ellenszegülés óta nem is csinálnak ebből titkot, nyílt terveik vannak arra, hogy hogyan kell nekik végre egy baloldali, liberális, Brüsszel-párti kormány a mostani nemzeti kormány helyett.

A kormányfő hozzáfűzte: „Ennyiben nincs új a nap alatt, olyan, mint gyerekkoromban a régi cirkuszi produkció. Minden választáson megpróbálkoznak.” 

Most az ellenzéki pártokat félretolták, csináltak egy újat, előkaptak a kalapból egy másik, de lényegét tekintve ugyanolyan embert, tehát ebből a szempontból nem változik itt semmi. Az a kérdés, hogy hazafias kormányt akarunk, vagy épp Brüsszel alávetettségében működő kormányt akarunk

 – zárta gondolatait Orbán Viktor.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.