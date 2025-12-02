Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Zsigó Róbert

Zsigó Róbert: Ne hagyjuk, hogy a nyugdíj a tőzsdétől függjön + videó

A Tisza Párt kiszivárgott tervei minden dolgozót és nyugdíjast súlyosan érintenének: új elvonások, a nyugdíjak megadóztatása és az állami garanciák felszámolása fenyeget – figyelmeztetett Zsigó Róbert.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 13:41
nyugdíj
Forrás: MTI
Az elmúlt napokban kiszivárgott a Tisza Párt csomagja. Nem csoda, hogy ezt is el akarták titkolni a választásokig. Pontosan tudják: ha az emberek ezt megismerik, ők buknak – közölte Zsigó Róbert Facebook-videójában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, 

a Tisza Párt terve „minden dolgozót és minden nyugdíjast érint – és közvetlen veszélyt jelent. A Tisza ugyanis meg akarja adóztatni a mai nyugdíjasokat, a jövőbeni nyugdíjasokat, és megszüntetné az állami nyugdíjellátást”

„A Tisza teljesen felszámolná azt a rendszert, amely ma garantálja, hogy évtizedek munkája után mindenki kapjon nyugdíjat. Ők azt akarják, hogy az állam vonuljon ki a nyugdíjak mögül, és a dolgozók kötelezően külföldi magánpénztárakba fizessenek. Vagyis a nyugdíjvagyon átkerülne magánbiztosítókhoz, pénzügyi csoportokhoz. Egy ilyen rendszerben csak ők járnának jól, nem az emberek” – közölte az államtitkár.

Zsigó Róbert hangsúlyozta, a Tisza Párttól „Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok várják el ezeket az intézkedéseket – és a baloldal mindig készségesen hajt be pénzt az emberektől. És mik lennének a következmények? Először: többet vonnának le a fizetésekből. A kötelező magánbefizetés és az új szolidaritási díj együtt 12,5–17 százalékos elvonást jelentene már az első naptól. Másodszor: teljes bizonytalanságot hoznának. Az emberek pénze nem egy stabil állami rendszerbe menne, hanem olyan pénzügyi csoportokhoz, amelyek üzleti alapon működnek. 

Ha rosszul megy a tőzsde, ha bedől egy befektetés – akkor az emberek is buknak. Nincs garancia arra, hogy ki, mennyit kapna nyugdíjként. Semmilyen. Ha ez a terv megvalósul, eltűnik a magyar emberek nyugdíjbiztonsága. Évtizedek munkája után mindenki a tőzsde és a magánpénztárak kénye-kedvétől függne.

A Tisza előkészítette a nyugdíjak megadóztatását is: 20 százalékos nyugdíjadót vetnének ki az öregségi és az özvegyi nyugdíjakra is. Ez egy átlagnyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentene. Ez a Tisza-csomag: egy kemény baloldali megszorítás. Többet elvenni a dolgozóktól, kevesebbet hagyni a nyugdíjasoknak, és semmilyen biztonságot nem adni cserébe. Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat. Ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon!” – zárta le Zsigó Róbert.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI) 


