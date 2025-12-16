Petteri Orpo finn miniszterelnök arra szólította fel az Európai Unió tagállamait, hogy nagyobb szolidaritást vállaljanak a NATO és az EU keleti szárnyán fekvő országokkal, amelyek jelentősen növelték védelmi kiadásaikat. Ezek az államok GDP-arányosan Ukrajna legnagyobb pénzügyi támogatói közé tartoznak, annak ellenére, hogy közülük több komoly gazdasági nehézségekkel küzd. Orpo hangsúlyozta: még egy ukrajnai békemegállapodás esetén is fennmarad az orosz fenyegetés, mivel Moszkva katonai erőit várhatóan a finn és a balti határok közelébe csoportosítja át. Véleménye szerint ezért elengedhetetlen az uniós pénzügyi támogatás – írja az Origo.
Itt a riasztás: orosz erők lehetnek a NATO keleti peremén
Petteri Orpo finn miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai békemegállapodást követően Oroszország a NATO keleti szárnyánál csoportosíthatja át katonai erőit, ezért szerinte nagyobb pénzügyi támogatásra van szükség a „frontvonalbeli” országok védelméhez.
December 16-án Finnország ad otthont a NATO keleti szárnyának első csúcstalálkozójának, amelyen nyolc, Oroszországgal vagy Belarussziával határos ország vesz részt. A találkozó célja, hogy közös álláspont alakuljon ki a katonai képességek fejlesztéséről, különösen a légvédelem, a dróntechnológia és a szárazföldi erők területén, valamint a fegyverek és csapatok európai mozgatásának javításáról.
Több NATO-tagállam figyelmeztetett arra, hogy Oroszország az ukrajnai hadműveletek lezárása után három–öt éven belül komoly konfrontációra lehet képes a szövetséggel. Ennek nyomán Észtország, Litvánia és Lengyelország jövőre GDP-jük több mint 5 százalékát fordítanák védelemre, és más frontvonalbeli országok is növelik katonai kiadásaikat – írja a ZN.ua
Orpo szerint Európának fel kell készülnie az önálló védelemre, mivel az Egyesült Államok fokozatosan csökkenti szerepvállalását a kontinensen.
Finnország továbbra is magas szintű felkészültséget tart fenn, ugyanakkor hosszú ideje gazdasági recesszióval küzd. A finn miniszterelnök kiemelte:
a keleti szárny országai az uniós katonai projektekre elkülönített, eddig fel nem használt 1,5 milliárd euróra, valamint a következő költségvetési ciklusban védelemre szánt mintegy 130 milliárd euró jelentős részére is igényt tartanak.
Orpo szerint Európa kulcsfontosságú döntések előtt áll, és az uniós vezetőknek – élükön Friedrich Merz német kancellárral – most kell bizonyítaniuk, hogy képesek cselekedni. Mint fogalmazott, nincs alternatívája az Ukrajna pénzügyi támogatásáról szóló megállapodásnak.
Borítókép: Petteri Orpo finn miniszterelnök (Fotó: AFP)
