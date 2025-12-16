Itt a riasztás: orosz erők lehetnek a NATO keleti peremén

Petteri Orpo finn miniszterelnök arra szólította fel az Európai Unió tagállamait, hogy nagyobb szolidaritást vállaljanak a NATO és az EU keleti szárnyán fekvő országokkal, amelyek jelentősen növelték védelmi kiadásaikat. Ezek az államok GDP-arányosan Ukrajna legnagyobb pénzügyi támogatói közé tartoznak, annak ellenére, hogy közülük több komoly gazdasági nehézségekkel küzd. Orpo hangsúlyozta: még egy ukrajnai békemegállapodás esetén is fennmarad az orosz fenyegetés, mivel Moszkva katonai erőit várhatóan a finn és a balti határok közelébe csoportosítja át. Véleménye szerint ezért elengedhetetlen az uniós pénzügyi támogatás – írja az Origo.

Petteri Orpo finn miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai békemegállapodást követően Oroszország a NATO keleti szárnyán csoportosíthatja át katonai erőit (Fotó: Lehtikuva/Markku Ulander)