OroszországNATOFinnországorosz katonák

Itt a riasztás: orosz erők lehetnek a NATO keleti peremén

Petteri Orpo finn miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai békemegállapodást követően Oroszország a NATO keleti szárnyánál csoportosíthatja át katonai erőit, ezért szerinte nagyobb pénzügyi támogatásra van szükség a „frontvonalbeli” országok védelméhez.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 12:28
Finnország elnöke: Petteri Orpo Fotó: MARKKU ULANDER Forrás: Lehtikuva
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Petteri Orpo finn miniszterelnök arra szólította fel az Európai Unió tagállamait, hogy nagyobb szolidaritást vállaljanak a NATO és az EU keleti szárnyán fekvő országokkal, amelyek jelentősen növelték védelmi kiadásaikat. Ezek az államok GDP-arányosan Ukrajna legnagyobb pénzügyi támogatói közé tartoznak, annak ellenére, hogy közülük több komoly gazdasági nehézségekkel küzd. Orpo hangsúlyozta: még egy ukrajnai békemegállapodás esetén is fennmarad az orosz fenyegetés, mivel Moszkva katonai erőit várhatóan a finn és a balti határok közelébe csoportosítja át. Véleménye szerint ezért elengedhetetlen az uniós pénzügyi támogatás – írja az Origo.

Petteri Orpo finn miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai békemegállapodást követően Oroszország a NATO keleti szárnyán csoportosíthatja át katonai erőit (Fotó: MARKKU ULANDER / Lehtikuva)
Petteri Orpo finn miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai békemegállapodást követően Oroszország a NATO keleti szárnyán csoportosíthatja át katonai erőit (Fotó: Lehtikuva/Markku Ulander)

December 16-án Finnország ad otthont a NATO keleti szárnyának első csúcstalálkozójának, amelyen nyolc, Oroszországgal vagy Belarussziával határos ország vesz részt. A találkozó célja, hogy közös álláspont alakuljon ki a katonai képességek fejlesztéséről, különösen a légvédelem, a dróntechnológia és a szárazföldi erők területén, valamint a fegyverek és csapatok európai mozgatásának javításáról.

Több NATO-tagállam figyelmeztetett arra, hogy Oroszország az ukrajnai hadműveletek lezárása után három–öt éven belül komoly konfrontációra lehet képes a szövetséggel. Ennek nyomán Észtország, Litvánia és Lengyelország jövőre GDP-jük több mint 5 százalékát fordítanák védelemre, és más frontvonalbeli országok is növelik katonai kiadásaikat – írja a ZN.ua

Orpo szerint Európának fel kell készülnie az önálló védelemre, mivel az Egyesült Államok fokozatosan csökkenti szerepvállalását a kontinensen.

Finnország továbbra is magas szintű felkészültséget tart fenn, ugyanakkor hosszú ideje gazdasági recesszióval küzd. A finn miniszterelnök kiemelte: 

a keleti szárny országai az uniós katonai projektekre elkülönített, eddig fel nem használt 1,5 milliárd euróra, valamint a következő költségvetési ciklusban védelemre szánt mintegy 130 milliárd euró jelentős részére is igényt tartanak.

Orpo szerint Európa kulcsfontosságú döntések előtt áll, és az uniós vezetőknek – élükön Friedrich Merz német kancellárral – most kell bizonyítaniuk, hogy képesek cselekedni. Mint fogalmazott, nincs alternatívája az Ukrajna pénzügyi támogatásáról szóló megállapodásnak.

Borítókép: Petteri Orpo finn miniszterelnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Moszkva bejelentést tett a háború végéről, Szergej Rjabkov megdöbbentő részleteket közölt

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkarácsony gergely

Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert

Tóth Tamás Antal avatarja

Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu