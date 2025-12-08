Berlin továbbra is fenyegetésnek tekinti Oroszországot

Sajtótájékoztatóján a berlini kormány szóvivője hozzátette: Európának „a lehető leghamarabb” gondoskodnia kell saját biztonságáról. Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint. Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.

Berlin továbbra is Oroszországot tekinti fenyegetésnek. Fotó: AFP