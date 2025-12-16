Milliárdokat keres a Fradi az El-ben, de jövőre akár a BL-főtábla is járhat alanyi jogon

A Football Meets Data sportgazdasági elemző oldal kiszámolta, hogy az Európa-ligában hat forduló után mennyi pénzre számíthatnak a sorozat alapszakaszában szereplő 36-os főtábla együttesei. Nos, az Origó cikke alapján látható, a Fradi nemcsak a pályán, de a bevétel tekintetében is igencsak előkelő helyen áll, hiszen amíg a tabellán az eddig megszerzett 14 pontjával a 6. pozícióban várja a folytatást – ne felejtsük el, ha a zöld-fehérek meg tudnák ezt a helyüket őrizni január végén is, azonnal a nyolcaddöntőbe jutnának be –, míg a bevétel tekintetében a hetedikek az aktuális rangsorban. Utóbbit a Football Meets Data számolta ki és hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.

A Fradi helyzete nem annyira reménytelen a BL-főtábla alanyi jogú indulási helyéért. Fotó: Facebook/Fmeetsdata

A Fradi már most milliárdokat keresett, és hol a vége...

A Ferencváros még a selejtezők küzdelmeiben előbb eljutott a Bajnokok Ligája rájátszásáig, majd az Európa-liga alapszakaszában folytatta a menetelését, ahol eddig veretlen, hiszen négy győzelme mellett két döntetlen áll a neve mellett. Sőt, az egész most zajló kupaidényben összesen egy vereséget szenvedett el, igaz, a Qarabag elleni hazai vereség nagyon sokba került.

A Fradi nemzetközi kupaszereplése a 2025/26-os idényben Bajnokok Ligája, selejtező forduló: erőnyerő forduló: Noah (örmény) 2-1, 4-3 forduló: Ludogorec (bolgár) 0-0, 3-0 Play off: Qarabag (azeri) 1-3, 3-2 Európa-liga, alapszakasz forduló: Viktoria Plzen (cseh) 1-1 forduló: Genk (belga) 1-0 forduló: Salzburg (osztrák) 3-2 forduló: Ludogorec (bolgár) 3-1 forduló: Fenerbache (török) 1-1 forduló: Glasgow Rangers (skót) 2-1 ÖSSZESEN: 12 meccs, 8 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség

A Fradi már most 15 millió eurót – napi árfolyamon 5 775 525 000 forintot – bevételt könyvelhet el, és hol van még a vége, hiszen két forduló még van az alapszakaszból, ráadásul az FTC már továbbjutott a tavaszi, egyenes kieséses szakaszba. Nézzük, miként jött eddig össze ez a hatalmas összeg:

a BL-selejtezőkön szerzett bevétel

az alapszakaszba jutás 4,31 millió euró

győzelmekként 450 ezer euró

döntetlenekért 150 ezer euró jár.

Ezenfelül majd az alapszakasz lezárulta után járni fog még annyi darab 75 ezer eurós „részvény”, ahány csapatot megelőzött, azaz ha minden maradna így, ahogy most, azaz a 6. helyen zárna a Fradi, akkor csak ebből, a harminc megelőzött klub miatt újabb 2 250 000 euró érkezne a klub számlájára. A svájci székhelyű Football Meets Data azt is kiszámolta, hogy a hatodik fordulóban a Ferencváros maximalizálta a bevételét, ami összesen 1,62 millió euró – ami napi árfolyamon 623 756 700 forint – utalását jelenti.