Milliárdokat keres a Fradi az El-ben, de jövőre akár a BL-főtábla is járhat alanyi jogon

Nem elég, hogy a 36-szoros magyar bajnok remekel a nemzetközi kupákban, de mindez azzal is jár, hogy anyagilag is jól járnak a zöld-fehérek a veretlen menetelésük miatt. A Fradi még csak hat fordulón van túl az Európa-liga alapszakaszában, ám az idei kupaszereplésével már most 15 millió euró – napi árfolyamon 5 775 525 000 forintot – bevételt könyvelhet el, és hol van még vége, hiszen két forduló még van az alapszakaszból, ráadásul az FTC már továbbjutott a tavaszi, egyenes kieséses szakaszba. És akkor még nem is szóltunk arról az esélyről, miszerint a zöld-fehérek jövőre akár alanyi jogon ott lehetnek a Bajnokok Ligája főtábláján.

Molnár László
2025. 12. 16. 10:45
A Fradi játékosai joggal ünnepelnek, pazar teljesítményt nyújtanak a nemzetközi kupában
A Fradi játékosai joggal ünnepelnek, pazar teljesítményt nyújtanak a nemzetközi kupában Fotó: Mirkó István
A Football Meets Data sportgazdasági elemző oldal kiszámolta, hogy az Európa-ligában hat forduló után mennyi pénzre számíthatnak a sorozat alapszakaszában szereplő 36-os főtábla együttesei. Nos, az Origó cikke alapján látható, a Fradi nemcsak a pályán, de a bevétel tekintetében is igencsak előkelő helyen áll, hiszen amíg a tabellán az eddig megszerzett 14 pontjával a 6. pozícióban várja a folytatást – ne felejtsük el, ha a zöld-fehérek meg tudnák ezt a helyüket őrizni január végén is, azonnal a nyolcaddöntőbe jutnának be –, míg a bevétel tekintetében a hetedikek az aktuális rangsorban. Utóbbit a Football Meets Data számolta ki és hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.

A Fradi helyzete nem annyira reménytelen a BL-főtábla alanyi jogú indulási helyéért
A Fradi már most milliárdokat keresett, és hol a vége...

A Ferencváros még a selejtezők küzdelmeiben előbb eljutott a Bajnokok Ligája rájátszásáig, majd az Európa-liga alapszakaszában folytatta a menetelését, ahol eddig veretlen, hiszen négy győzelme mellett két döntetlen áll a neve mellett. Sőt, az egész most zajló kupaidényben összesen egy vereséget szenvedett el, igaz, a Qarabag elleni hazai vereség nagyon sokba került.

A Fradi nemzetközi kupaszereplése a 2025/26-os idényben

Bajnokok Ligája, selejtező

  1. forduló: erőnyerő
  2. forduló: Noah (örmény) 2-1, 4-3
  3. forduló: Ludogorec (bolgár) 0-0, 3-0

Play off: Qarabag (azeri) 1-3, 3-2

Európa-liga, alapszakasz

  1. forduló: Viktoria Plzen (cseh) 1-1
  2. forduló: Genk (belga) 1-0
  3. forduló: Salzburg (osztrák) 3-2
  4. forduló: Ludogorec (bolgár) 3-1
  5. forduló: Fenerbache (török) 1-1
  6. forduló: Glasgow Rangers (skót) 2-1

ÖSSZESEN: 12 meccs, 8 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség

A Fradi már most 15 millió eurót – napi árfolyamon 5 775 525 000 forintot – bevételt könyvelhet el, és hol van még a vége, hiszen két forduló még van az alapszakaszból, ráadásul az FTC már továbbjutott a tavaszi, egyenes kieséses szakaszba. Nézzük, miként jött eddig össze ez a hatalmas összeg:

  • a BL-selejtezőkön szerzett bevétel
  • az alapszakaszba jutás 4,31 millió euró
  • győzelmekként 450 ezer euró
  • döntetlenekért 150 ezer euró jár.

Ezenfelül majd az alapszakasz lezárulta után járni fog még annyi darab 75 ezer eurós „részvény”, ahány csapatot megelőzött, azaz ha minden maradna így, ahogy most, azaz a 6. helyen zárna a Fradi, akkor csak ebből, a harminc megelőzött klub miatt újabb 2 250 000 euró érkezne a klub számlájára. A svájci székhelyű Football Meets Data azt is kiszámolta, hogy a hatodik fordulóban a Ferencváros maximalizálta a bevételét, ami összesen 1,62 millió euró – ami napi árfolyamon 623 756 700 forint – utalását jelenti.

Jövőre akár azonnal BL-főtáblás lehet a Fradi

Az igazi nagy bevételt az hozná el a zöld-fehéreknek, ha a Csakfoci cikke szerint összeállna a kép, és a Ferencváros alanyi jogon a Bajnokok Ligája alapszakaszában kezdhetné meg a küzdelmeket. Azt most hagyjuk, hogy ez körülbelül 40 millió eurós, azaz átszámítva majdnem 15,5 milliárd forintos bevételt jelentene a klubnak. A magyar bajnok ugyanis zsinórban hetedszer vesz részt valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján az őszi küzdelmekben, és immár zsinórban negyedszer jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. 

A Fradi helyzete nem annyira reménytelen a BL-főtábla alanyi jogú indulási helyéért
Nézzük, mi szükséges ahhoz, hogy teljesüljön a nagy álom, és a Fradi alanyi jogon legyen ott a BL-főtáblán.

  • megnyeri a magyar bajnokságot
  • a BL aktuális címvédője megnyeri a saját bajnokságát vagy egyébként is automatikus BL-főtáblás helyet szerez, így egy helyet kap a középmezőny legerősebb bajnoka
  • az FTC-nek az idei nemzetközi kupaszezonban kellene felülmúlnia riválisait azért az egyetlen helyért, amelyet az UEFA a közvetlen BL-indulásra fenntart az európai „középmezőny” bajnokai számára.

A BL-főtábláért harcoló klubok listáján a Ferencváros jelenleg az ötödik helyen áll. Jó hír, hogy az első Rangers biztosan nem lesz bajnok, így ő ki is esik a versenyfutásból, ám a görög Olympiakosz, a dán FC København és az ukrán Sahtar Donyeck még esélyes a bajnoki aranyra.

 

 

