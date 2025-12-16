djokovicsgrand slamaustralian opentrófearekord

Már csak azért sem vonul vissza Novak Djokovics, ráhajt a 25. GS-trófeára

Noha a legtöbben már azt szeretnék, hogy „szögre” akassza a teniszütőt, a korábbi világelső nem hogy nem vonul vissza, de kedvenc Grand Slam-tornáján rekorddöntésre készül. Novak Djokovics, miután tavaly november végén megnyerte 101. tornáját, pihenőre vonult, de 2026-ban immár arra készül, hogy 25. GS-trófeáját megnyerve győzzön Melbourne-ben. Egy felvezető versenyen is részt vesz, mégpedig a január 12-én kezdődő, Adelaide-ben rendezett tornán.

Molnár László
2025. 12. 16. 12:13
Djokovics 11. alkalommal diadalmaskodna a januári Australian Openen
Djokovics 11. alkalommal diadalmaskodna a januári Australian Openen Fotó: AFP/Fayez Nureldine
Ugyan már lassan minden rekordlista élén az ő neve áll, 38 évesen még mindig nem hajlandó letenni az ütőt, hanem újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. A korábbi szerb világelső, Novak Djokovics ugyanis a tavaly novemberben megnyert 101. tornájához mindenképpen szeretné hozzátenni a következőt. Ráadásul nem is akárhol, hanem kedvenc Grand Slam-viadalán, az Australian Openen, amelyen a szerb már 10 alkalommal diadalmaskodott. Arra ugyan nincs esélye, hogy legnagyobb riválisa, a 2024-ben visszavonult Rafael Nadal rekordját megdöntse – a spanyol 14 alkalommal nyert a Roland Garroson –, de arra még érez erőt, hogy Melbourne-ben ne csak a 11. Australian Open-trófeáját szerezze meg, hanem a 25. GS-győzelmet is, ami egyedülálló rekord lenne a sportág történetében. Egy esetleges sikerrel ugyanis lehagyná a hozzá hasonlóan 24 egyéni GS-trófeával rendelkező Margaret Courtot, és egyeduralkodó lenne ezen a téren.

Novak Djokovics a 101. tornagyőzelme után jövőre a 25. GS-trófeájára hajt
Novak Djokovics a 101. tornagyőzelme után jövőre a 25. GS-trófeájára hajt    Fotó: AFP/COSTAS BALTAS / ANADOLU

Djokovics jövőre felvezető versenyt is vállal a melbourne-i siker reményében

A januári adelaide-i tornán tér vissza Novak Djokovics, a szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnok tenisztárja. A 38 éves klasszis kedden közölte, hogy január 12-től versenyez újra azután, hogy novemberben elhódította 101. trófeáját új lakhelyén, Athénban. Azután – noha tagja volt a szezonzáró ATP-világbajnokság nyolcfős mezőnyének – közölte, hogy egészségi és családi okokból kihagyja a torinói szupertornát. A jelenleg a világranglista negyedik helyén álló Djokovics számára az adelaide-i viadal után – amelyet 2007-ben és 2023-ban is megnyert – az Australian Open következik.

Novak Djokovics rekordjai

  • 101 tornagyőzelem
  • 24 GS-trófea (10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon és 4 US Open)
  • 428 héten át vezette a világranglistát
  • nyolc alkalommal végzett év végén világelsőként
  • 13 évben volt legalább egyszer világelső
  • 40 mesterverseny nyert meg
  • ő az egyetlen, aki valamennyi nagy tornát megnyerte karrierje során

Hogy sikerül-e a nagy álma, a 25. GS-trófea elnyerése, arra a legtöbb szakember minimális esélyt lát, ugyanis a férfi teniszt immáron másik két extraklasszis, az olasz Jannik Sinner és a spanyol Carlos Alcaraz uralja, hiszen 2024-ben és 2025-ben valamennyi GS-tornát és ATP-világbajnokságot ők nyerték, egyetlen kivétel volt: a 2024-es párizsi olimpia. Ott történetesen Djokovicsé lett az aranyérem.

