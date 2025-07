Zelenszkij és Putyin is megerősítette, hogy kezdődik a béketárgyalás

Az új tárgyalási forduló célja, hogy új alapokra helyezzék az egyeztetéseket a háborúval kapcsolatban, és konkrét eredményeket érjenek el három fontos ügyben:

a hadifoglyok visszaszolgáltatásában, az elhurcolt ukrán gyerekek hazatérésében, valamint az államfők közvetlen találkozójának előkészítésében.

Az orosz delegációt szállító repülőgép elindult Isztambulba

Az orosz delegáció szerdán délelőtt elindult az isztambuli tárgyalási helyszínre, hogy újabb megbeszéléseket folytasson az ukrán féllel – jelentette a RIA Novosztyi egy informátorára hivatkozva. A megbeszélések célja a békefolyamat előmozdítása és humanitárius kérdések rendezése. A delegációk májusban és júniusban is tárgyalóasztalhoz ültek. Akkor fogolycseréről és az elesett ukrán katonák holttesteinek visszaszolgáltatásáról is megállapodtak. Emellett mindkét fél átadta a békemegállapodásokra vonatkozó saját javaslatait is.