Kiderült, ki vezeti Ukrajna küldöttségét a tárgyalásokon

Mint arról lapunk is beszámolt, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén bejelentette, hogy új tárgyalás körvonalazódik Ukrajna és Oroszország között. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország célja továbbra is saját érdekeinek biztosítása az ukrajnai rendezés során, ugyanakkor a Kreml nem osztja az eddigi tárgyalási fordulókkal kapcsolatos szkepticizmust. Szerinte a fogolycsere és a holttestek átadása is nagy előrelépés.

Rusztem Umerov vezeti Ukrajna küldöttségét

Fotó: AFP

