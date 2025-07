Újabb tárgyalás körvonalazódik Ukrajna és Oroszország között

A feleknek továbbra is súlyos kérdéseket kell megvitatniuk, beleértve a korábban megosztott tervezeteket is.

A tárgyalások témája rendkívül összetett. A többi kérdés mellett természetesen meg kell vitatni azokat a memorandumtervezeteket is, amelyeket a második forduló során cseréltek ki a felek

– mondta Peszkov, aki szerint a konfliktus rendezése körüli ügyek annyira bonyolultak, hogy már egy fogolycsere vagy az elesettek holttestének visszaszolgáltatása is előrelépésnek számít. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország célja továbbra is saját érdekeinek biztosítása az ukrajnai rendezés során, ugyanakkor a Kreml nem osztja az eddigi tárgyalási fordulókkal kapcsolatos szkepticizmust. Mint fogalmazott, „nem szabad áttörésekre számítani”, de a párbeszéd folytatása önmagában is eredmény. A legfrissebb értesülések szerint az eseményt július 24–25-ére tervezik. A korábbi két isztambuli forduló során a felek már eljutottak a fogolycserékig, valamint a halott katonák holttesteinek visszaadásáig.